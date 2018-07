Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli um 39.000 auf 2,871 Millionen gestiegen. Die Zunahme gehe allein auf die Sommerpause zurück, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. Der Anstieg sei schwächer ausgefallen als für den Juli üblich. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent zu. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die Behörde im Juli 43.000 Arbeitslose weniger.



"Der Arbeitsmarkt steht insgesamt stabil da", sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen errechnete die BA eine saisonbereinigte Abnahme um 12.000 Erwerbslose – im Westen Deutschlands um 5.000 und im Osten um 7.000.

Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften ist nach BA-Angaben weiter auf gutem Niveau. Im Juli waren 502.000 Stellen gemeldet. Das sind 33.000 mehr als vor einem Jahr. Besonders gesucht sind Arbeitskräfte in den Berufsfeldern Metall-, Maschinen- und Fahrzeugtechnik, Mechatronik, Energie und Elektro, Verkehr und Logistik sowie Gesundheit.



Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone

Die Arbeitslosigkeit in den 18 Staaten der Euro-Zone sank auf den geringsten Wert seit fast zwei Jahren. Doch sie bleibt auf hohem Niveau: Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sei im Juni auf 11,5 Prozent zurückgegangen, teilte die europäische Statistikbehörde Eurostat mit. Dies sei die geringste Arbeitslosenquote seit September 2012.



In der Euro-Zone gab es nach Schätzungen von Eurostat im Juni 18,412 Millionen Erwerbslose und damit 783.000 weniger als ein Jahr zuvor. Am schlechtesten stehen Griechenland und Spanien da – mit Arbeitslosenquoten von deutlich über 20 Prozent. Am besten Österreich und Deutschland.