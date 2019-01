Es hätte so schön sein können. Eine Fiesta unter dem Obelisken, ein Triumphzug durch Buenos Aires. Tausende Familienväter hätten ihren Kindern ihre Idole vorführen können – Lionel Messi, Angel di María oder Gozalo Higuaín –, die sie ja nur von den Fernsehbildern und aus der Playstation kennen. Argentinien hätte es aller Welt, aber vor allem sich selbst zeigen können, dass es fähig ist, in Anstand zu verlieren. Aber das hat wieder nicht funktioniert: Am Ende gingen Einigkeit, Zuversicht und Stolz ebenso in die Brüche wie die Schaufenster an der Avenida Corrientes, die Ampeln unter dem Obelisken und die fast neuen Haltestellen des Metrobus.

Fast alle argentinischen TV-Sender hatten den ganzen Sonntag von der Plaza de la República gesendet. Zu sehen war, wie zehntausende Menschen mit Fahnen, Mützen, Trikots und kiloweise Schminke dem Finale entgegenfieberten, die Großbildübertragung verfolgten und deren so traurigen Ausgang durchlitten. Und sie zeigten, dass die meisten Fans trotz der Niederlage blieben, um ihre Helden für deren Kampf zu beglückwünschen. In der ganzen Stadt hupten Autos, als hätte die selección gewonnen. Auch in den Städten im Landesinneren feierten die Menschen den zweiten Platz, was der nationale Fernsehsender mit großem Stolz übertrug.



Mitten im Winter hatten die Argentinier etwas erlebt, was durchaus mit dem deutschen Sommermärchen 2006 vergleichbar ist: das Werden einer verschworenen Gemeinschaft während vier Wochen Fußball-WM. Ein Team, das zunächst die hochgesteckten Erwartungen enttäuschte, weil Lionel Messi nicht explodierte, Gonzalo Higuaín nicht in Form war und sich Sergio Agüero verletzte. Einem Trainer, der sich davon nicht unterkriegen ließ, und der seine Spieler dazu brachte, mit Einsatz wettzumachen, was an Genie fehlte. Einem Publikum, das zu Hunderttausenden nach Brasilien pilgerte, um die 23 Männer anzufeuern und fast immer mehr als die Hälfte der Plätze in den Stadien besetzte, das so laut und so schön sang wie kein anderer Anhang zwischen Nadal und Porto Alegre. Und einem Volk schließlich, das fähig war, die Streitereien einzustellen, das nicht mehr Boca oder River war, sondern nur noch Albiceleste, das nach dem siegreichen Halbfinale bis in die Morgenstunden auf den Straßen feierte, ohne dass es zu Zwischenfällen gekommen wäre.

"Argentinien spielte schlecht gegen Bosnien, gegen Iran, gegen Nigeria. Und auch heute haben wir keinen Schritt nach vorne gemacht", hatte Diego Armando Maradona nach dem Achtelfinale in seiner vom venezolanischen Staatskanal Telesur produzierten Abendshow de Zurda (von links) gestänkert. Doch nur zwölf Tage später sagte er, an selber Stelle: "Damit das klar ist: Unsere Fahne steht aufrecht. Die Deutschen gewannen nach einem Missverständnis in unserer Abwehr, aber in keinem Moment haben sie uns überrollt. Deutschland respektierte uns und diese Anerkennung haben sich unsere Jungs auf dem Rasen erarbeitet."

Ein Wirtschaftsmodell zerbröselt

Als Argentiniens wohl auch weiterhin bester Fußballer aller Zeiten diese finalen Worte sprach, zeigten alle anderen Kanäle bereits die Gewalt der Randalierer. Während der Sender Todo Noticas auf eine Gruppe junger Männer zoomte, die gerade versuchten, eine Bankfiliale aufzubrechen, war den meisten Zuschauern wohl klar, dass dieses so weite und gleichzeitig so unfertige Land der großen Illusionen und tiefen Enttäuschungen wieder am Ende einer Epoche angelangt ist. "Fin de ciclo" nennen das die Leute am Rio de la Plata.

Diesmal ist es das Wirtschaftsmodell aus dem Hause Kirchner, das gerade zerbröselt. Der 2003 angetretene Néstor Kirchner konnte das nach dem Staatsbankrott 2001 in Armut gestürzte Land zunächst stabilisieren, auch weil er einen Großteil der Gläubiger überreden konnte, auf 65 Prozent ihrer Ansprüche zu verzichten. Jahrelang wuchs die Wirtschaft mit Raten von acht Prozent und mehr. Doch als 2005 die Inflation erstmals auf zweistellige Werte stieg, weigerte sich Kirchner, den Boom abzukühlen, etwa durch höhere Zinsen oder niedrigere Staatshilfen. Im Gegenteil, er heizte die Fiesta noch mit immer mehr Subventionen an. Als 2007 die Inflationswerte die 20-Prozent-Marke passierten, ließ Kirchner die Statistiken fälschen. Nun, im elften Jahr der Dynastie "K" hat das "modelo" massiv leckgeschlagen.

US-Urteil stürzt Argentinien in die Krise

Die Inflationsrate liegt, je nach Schätzung, zwischen 35 und 40 Prozent, die Preise von Lebensmitteln steigen noch etwas schneller. Aber die Gehaltszuwächse bleiben zurück. Nun bricht der Konsum ein, Arbeitsplätze geraten in Gefahr, die Wirtschaft steckt in der Rezession und die schwerste Zeit kommt traditionell nach dem August, wenn die Ernte zum großen Teil verkauft ist. Kommendes Jahr braucht die Regierung etwa 10 Milliarden Dollar extra für den Schuldendienst und zu allem Übel wird 2015 auch noch gewählt – die meisten Provinzregierungen, ein neues Parlament sowie ein neuer Präsident. Nach zwei Amtszeiten muss Cristina Kirchner die Casa Rosada räumen. Der Tod ihres Mannes Néstor 2010 vereitelte das ursprünglich geplante Wechselspiel an der Staatsspitze.

Um 2015 extra Geld für Schuldendienst und Wahlgeschenke zu haben, würde sich die Regierung gerne international Geld leihen. In krassem Gegensatz zu ihrem antikapitalistischen Diskurs hat sie deshalb versucht, geschwind alle jahrelang unbezahlten Schulden zu tilgen: Beim Pariser Club, dem enteigneten spanischen Ölkonzern Repsol und weiteren Gläubigern, die schon seit Jahren darauf gewartet haben. Doch Anfang Juni, kurz vor dem Anstoß zur Fußball-WM, bekam die Regierung die schockierende Nachricht, dass sie ein Urteil wird befolgen müssen, das für das Land fatale Folgen haben könnte: Weil sich das US-Verfassungericht weigerte, Argentiniens Einspruch anzunehmen, muss das Land an zwei US-Hedgefonds nun insgesamt 1,3 Milliarden Dollar plus Zins zahlen, also insgesamt etwa anderthalb Milliarden Dollar.