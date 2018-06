Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise scheint vorbei, die Euro-Zone hat sich aus der Rezession herausgearbeitet und auch die Situation in den südeuropäischen Krisenstaaten hat sich zumindest stabilisiert. Also alles gut?

Nein, denn die Einkommensungerechtigkeit hat sich wegen der Krise teils deutlich erhöht, wie unsere Infografik zeigt, die das Statistikportal Statista für ZEIT ONLINE erstellt hat. In insgesamt 20 OECD-Staaten ist der Gini-Koeffizient zwischen 2007 und 2011 um mehr als ein Prozent gestiegen. Er ist ein gängiger Indikator, um die Einkommensverteilung in einem Land zu messen; je höher der Wert, desto ungleicher ist das Einkommen verteilt. Herangezogen wurde hierbei das Markteinkommen – also vor Steuern und staatlichen Transferzahlungen.



Besonders stark stieg der Gini-Koeffizient in Griechenland, Irland, Japan und Spanien. Gesunken ist er dagegen in Polen. Auch in Deutschland hat die Einkommensungerechtigkeit nach einigen stabilen Jahren 2011 wieder zugenommen.

Zuletzt war vor 50 Jahren Einkommen so ungleich verteilt

Interessant ist, dass der Gini-Koeffizient basierend auf die verfügbaren Einkommen – also nach Steuern und staatlichen Transfers – deutlich weniger stark gestiegen ist. Er hat zwar auch zugelegt, insbesondere in den europäischen Krisenstaaten, doch die staatlichen Transferleistungen und die Steuerpolitik im jeweiligen Land haben laut OECD den Anstieg gebremst.

Langfristiger betrachtet macht sich die wachsende Ungerechtigkeit insbesondere bei den Spitzenverdienern bemerkbar. Die reichsten ein Prozent der Bevölkerung in Großbritannien und den USA haben ihren Einkommensanteil zwischen 1985 und 2010 verdoppelt. Zwar haben auch die Vermögenden die Finanzkrise gespürt, der Effekt ist aber laut OECD nur "temporärer Natur". Demgegenüber ist der Einkommensanteil der ärmsten zehn Prozent pro Jahr um 1,6 Prozent zurückgegangen.

Die Einkommensungerechtigkeit ist damit in den OECD-Staaten so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Das durchschnittliche Einkommen der reichsten zehn Prozent ist neun Mal so hoch wie das der ärmsten zehn Prozent. Vor 25 Jahren lag das Verhältnis noch bei 7:1.

Der Gini-Koeffizient variiert zwischen null und eins, wobei ein Wert von null absolute Gleichverteilung bedeutet (alle bekommen das gleiche Einkommen) und ein Wert von eins absolute Ungerechtigkeit (einer bekommt alles) ausdrückt.