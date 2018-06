Gilberto Francisco Ramos Juarez' Körper lag im Gebüsch, nicht weit entfernt von der Siedlung La Joya an der texanisch-mexikanischen Grenze. Nur seine Angry-Birds-Jeans und seine schwarzen Stiefel halfen bei der Identifizierung. Der Elfjährige sei vermutlich an einem Hitzschlag gestorben, erklärte der örtliche Sheriff. Der Junge war 2.000 Kilometer weit aus Guatemala gekommen – allein. Seine Eltern hatten ihn einem Coyoten, einem Schleuser, anvertraut, um ihn in die USA zu bringen. Dort erwarte ihn eine bessere Zukunft, hofften sie.

Täglich kommen 250 Kinder ohne Eltern oder Verwandte illegal über die Grenze. Sie trotzen Menschen- und Drogenhändlern, Hunger und Durst. Es werden täglich mehr. Seit Oktober haben die US-Grenzer bereits 52.000 Minderjährige ohne Begleitung von Verwandten aufgegriffen. Meist sind es Teenager, aber es sind auch Fünfjährige darunter. Es sei eine "humanitäre Notsituation", erklärte Präsident Obama.

Zu der aber tragen er und seine Regierung maßgeblich bei. Ausgerechnet Obama, der als Hoffnungsträger für ein offeneres Amerika antrat. Als Sohn eines Kenianers wurde er zum Symbol dafür, dass der Amerikanische Traum auch gerade für Immigranten gelten solle.

Doch die von ihm mehrfach versprochene umfassende Einwanderungsreform ist bislang nicht passiert. Stattdessen haben sich ausgerechnet während seiner Amtszeit die Bedingungen für Migranten verschlechtert. Die verzweifelten Kinder, die jetzt in überfüllten Gefängnissen und Notunterkünften festgehalten werden, sind nur das jüngste und erschreckendste Beispiel für das Versagen seiner Politik.

Obama schiebt die Schuld den Republikanern zu, die im Kongress mit ihrer Mehrheit Reformen blockieren würden. Und es trifft zu, dass die Abgeordneten seinen Gesetzesentwurf bisher nicht aufgegriffen haben – im Juni wurde eine Abstimmung darüber auf unbestimmte Zeit nach den Kongresswahlen im November vertagt.

Immigration hatte bislang keine Priorität

Doch Obama und seine Regierung sind mitverantwortlich für dieses Debakel. Immer wieder musste das Thema Immigration anderen Ambitionen und Prioritäten weichen. In der ersten Amtszeit erwähnte er es kaum. Und er ließ es zu, dass sein eigener Reformentwurf von den Abgeordneten über ein Jahr lang unbeachtet in der Schublade verschwinden konnte.

Das heißt aber nicht, dass Obama nichts in Sachen Migranten unternommen hat. Um seinen politischen Gegnern das Argument zu nehmen, er sei "zu weich" und "zu tolerant" gegenüber illegalen Einwanderern, begann ausgerechnet Obama, schärfere Maßnahmen gegen sie einzusetzen. Mit zwei Millionen Abschiebungen hat Obama seinen Vorgänger George W. Bush bereits eingeholt – und seine Amtszeit läuft noch zwei Jahre.

Abgeschoben werden angeblich nur Kriminelle. Doch es sind weit öfter Familienväter, die Jahrzehnte im Land gelebt und gearbeitet haben und deren einziges Verbrechen der illegale Grenzübertritt war. Viele Illegale trauen sich kaum noch aus dem Haus, aus Angst vor den Agenten der Heimatschutzbehörde. Wer sofort abgeschoben wird, hat Glück – Zehntausende landen in meist privat betriebenen Arrestlagern, nicht selten Jahre lang.

Der Zug der Kinder

Der Zug der Kinder, der jetzt die Behörden zu überwältigen droht, war keineswegs unvorhersehbar. Seit 2011 schlagen Hilfsorganisationen wegen der steigenden Zahl minderjähriger Grenzgänger Alarm. Immer wieder haben sie auf die Ursachen hingewiesen – auf Gewalt und Elend in Ländern wie Guatemala, Honduras und El Salvador, die de facto von Drogenbossen und Gangs beherrscht werden. Doch nichts geschah. Erst jetzt sind die Länder und ihre anhaltenden Probleme auf Washingtons Radar.

Obama hat erklärt, er werde handeln. Mit vier Milliarden Dollar will er die Krise an der Grenze in den Griff bekommen. Nicht aber etwa, um die Lage der Kinder zu verbessern. Die Milliarden sollen dazu dienen, die Abschiebung der Kinder zu beschleunigen. Sie sollen als abschreckendes Beispiel in ihren Heimatländern dienen. Allerdings muss dafür erst einmal der gesetzliche Schutz aufgeweicht werden, den Obamas Vorgänger George W. Bush eigens minderjährigen Migranten aus Zentralamerika gewährt hatte.

Obama hat den Kongress bereits um eine entsprechende Gesetzesänderung gebeten. Ausgerechnet die Beschleunigung der Abschiebepraxis könnte die einzige erfolgreiche Immigrationsreform seiner Amtszeit werden.

Am Mittwoch ist Obama nach Texas aufgebrochen. An die Grenze – dort, wo die Kinder sind – wird er nicht fahren. Er ist in Texas, um Wahlkampfspenden für die Kongresswahlen im Herbst zu sammeln.