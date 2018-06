Norbert Basler ist besorgt. Als Aufsichtsratsvorsitzender wacht Basler über die Geschäfte seiner gleichnamigen Firma, ein Spezialist für Industriekameras, den er 1988 noch während seines Maschinenbaustudiums gegründet hatte. Was als Zwei-Mann-Betrieb begann, wurde über die Jahre zu einer Aktiengesellschaft mit mehr als 300 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 65 Millionen Euro. Noch will Basler sein Unternehmen zwar nicht vererben, doch er fürchtet, dass sich seine Kinder das Basler'sche Lebenswerk in Zukunft womöglich nicht mehr leisten könnten.

Denn am Dienstag beginnt vor dem Bundesverfassungsgericht ein Verfahren, das Familienunternehmen wie die Basler AG hart treffen könnte. Es geht um die Erbschaftsteuer und die Privilegien, die der Gesetzgeber dem Mittelstand bislang einräumt: Wenn Familienunternehmer ihr Betriebsvermögen vererben oder verschenken, zahlen ihre Nachfolger dafür derzeit nur 15 Prozent Steuer oder bleiben sogar ganz steuerfrei. Einzige Voraussetzung: Sie müssen das Unternehmen fünf bis sieben Jahre weiterführen und in dieser Zeit die Lohnsumme aller Mitarbeiter konstant zahlen.

Selbst große Vermögen können auf diese Weise steuergünstig übertragen werden. Kritiker halten nicht viel von der Regelung, schließlich greift der Fiskus bei Privatpersonen deutlich tiefer in die Tasche und behält bis zur Hälfte des Erbes ein.

Der Bundesfinanzhof hatte die Erbschaftssteuer im Oktober 2012 in ihrer jetzigen Form für verfassungswidrig erklärt, da sie das Betriebsvermögen unverhältnismäßig stark verschone. Das Verfassungsgericht muss jetzt prüfen, ob die Steuer tatsächlich gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt.

Experten sind sich uneinig, ob die Bundesrichter die betroffenen Paragrafen in den kommenden Wochen wirklich kippen werden. Klar ist: Von dem Urteil aus Karlsruhe hängt viel ab. Bei einer höheren Steuer auf ihr Betriebsvermögen müssten die Erben von Unternehmern wie Norbert Basler deutlich mehr an das Finanzamt abdrücken. Die Aufregung im Vorfeld ist dementsprechend groß. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) etwa warnt vor dem "immensen Schaden", den ein Wegfall der Steuerrabatte für die Wirtschaft haben könnte.

Denn die Familienunternehmen sind so etwas wie das Rückgrat der deutschen Wirtschaft: 92 Prozent aller Unternehmen in Deutschland fallen darunter, zusammen erwirtschaften sie mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts. Durch eine höhere Erbschaftsteuer, so warnen Mittelstandsvertreter, könnten Millionen Deutsche von der Arbeitslosigkeit bedroht sein.

"Die Unsicherheit bei den Unternehmen ist riesig", sagt etwa Daniela Karbe-Geßler, Rechtsanwältin und Referatsleiterin für die Erbschaftsteuer beim DIHK. Für Familienunternehmer sei es ohnehin schwierig, einen Nachfolger zu finden. Die Angst vor einem negativen Urteil des Verfassungsgerichts verstärke die Sorge der Unternehmen. Der Wirtschaftsverband hält die aktuellen Erbschaftsteuerregeln für verfassungsgerecht, versichert Karbe-Geßler. "Wir gehen davon aus, dass es allenfalls kleinere Nachbesserungen geben wird."