In den Krisenländern der Euro-Zone können sich Unternehmen wieder günstiger refinanzieren. Das zeigen Zahlen der Europäischen Zentralbank, die das Statistikportal Statista für ZEIT ONLINE aufbereitet hat. Am auffälligsten ist die Entwicklung auf der iberischen Halbinsel. In Portugal mussten mittelständische Unternehmen im September 2011 mehr als acht Prozent Zinsen für einen Kredit bis maximal eine Million Euro zahlen (Laufzeit bis zu fünf Jahre). Im Mai 2014 verlangten Banken dafür nur noch 6,5 Prozent – was allerdings immer noch recht hoch ist.



In Spanien zahlten Mittelständler zu Hochzeiten mehr als sechs Prozent Zinsen für einen solchen Kredit, inzwischen liegt der Zinssatz bei 4,6 Prozent. Griechenland fällt in der Grafik aus der Reihe, weil Daten nur quartalsweise und nicht monatlich veröffentlicht werden. Die jüngsten Zahlen zeigen aber, dass griechische Firmen inzwischen sogar günstiger an Geld kommen als portugiesische. Griechische Mittelständler, die bis zu einer Million Euro Kredit aufnehmen wollten, mussten bei Laufzeit bis fünf Jahre im November 2011 noch 8,7 Prozent Zinssatz hinnehmen, mittlerweile ist er auf 5,4 Prozent gesunken.



Am günstigsten können sich noch immer Mittelständler in Frankreich und Deutschland finanzieren. Hier schwankt der Kreditzins seit Monaten nur noch gering zwischen drei und vier Prozent.



Ein Grund für den Trend ist die verhaltene Nachfrage etwa in Südeuropa und das geringe Wirtschaftswachstum. Wenn Unternehmen aus Unsicherheit nicht investieren, werden auch weniger Kredite gefragt – entsprechend günstiger bieten Banken sie an.

Und natürlich hat auch die EZB-Politik Einfluss auf die Entwicklung. Seit Monaten schon senkt sie den Leitzins, inzwischen liegt er bei 0,15 Prozent – ein historisch niedriger Wert. Niedrige Zinsen hätten "im Ganzen zu sinkenden Zinsen in der Realwirtschaft beigetragen", heißt es bei der EZB.



Allerdings sinken die Zinsen der Banken nicht in gleichem Maß wie der Leitzins. Die jüngste Entwicklung zeigt, dass trotz niedrigem EZB-Leitzins die Kreditzinsen in Italien und Portugal im Mai schon wieder leicht angezogen sind – aus Unsicherheit über die Lage an den Finanzmärkten und die Wirtschaftspolitik.