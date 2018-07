Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat 750 Millionen Euro zugesagt, um bei der Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgase voranzukommen. "Ich darf für Deutschland sagen, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen", sagte Merkel beim fünften Petersberger Klimadialog in Berlin. Mit dem Geld werde Deutschland seinen Beitrag zur Auffüllung eines grünen Klimafonds leisten – nach Klimaschutzhilfen von 3,2 Milliarden Euro in den vergangenen Jahren.







Vom Jahr 2020 an sollen bis zu 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für klimafreundliches Wirtschaften, etwa für den Ausbau erneuerbarer Energien, mobilisiert werden. Der Staatsanteil bei der Füllung des Klimafonds soll 10 Milliarden Dollar betragen. Merkel sagte, sie hoffe, dass weitere Staaten substanzielle Beiträge leisten werden. "Es ist eine Kehrtwende nötig, und zwar weltweit", sagte sie. Die Verhandlungen 2014 und 2015 seien von "entscheidender Bedeutung" für den Kampf gegen den Klimawandel. "Jetzt muss jedes Land Farbe bekennen."

Beim Petersberger Klimadialog beraten Vertreter von 35 Staaten bis einschließlich Dienstag über Fortschritte in der Klimadiplomatie. Außerdem wollen sie sich über nationale Aktionsprogramme austauschen. Die Gespräche sind rein informell. Beschlüsse werden nicht gefasst.

Deutschland sowie Peru als der Gastgeber der nächsten offiziellen UN-Weltklimakonferenz in Dezember in Lima teilen sich den Vorsitz der zweitägigen Veranstaltung, die von der Bundesregierung ins Leben gerufen und seit 2010 einmal jährlich in Deutschland ausgerichtet wird.

Vorbereitungen für die Zeit nach dem Kyoto-Protokoll

In Lima sollen erste Beschluss-Grundlagen für die übernächste UN-Klimakonferenz 2015 in Paris beraten werden, bei der ein globaler Klimaschutzvertrag für die Zeit nach dem Auslaufen des Kyoto-Protokolls 2020 verhandelt werden wird. Die diplomatischen Vorarbeiten laufen seit Jahren.

Der Kyoto-Nachfolgevertrag soll erstmals verbindliche CO2-Emissionsreduktionsziele sowohl für die Industrie- als auch für die Schwellen- und Entwicklungsländer festlegen. Die Details sind aber noch offen. Zunächst sollen laut international vereinbartem Zeitplan bis zum ersten Quartal 2015 alle Beteiligten ihre eigenen Reduktionsambitionen benennen. Merkel sagte dazu, es gebe "erfreuliche Signale". Sie verwies unter anderem darauf, dass China seine Ziele bis dahin nennen wolle.

Der peruanische Umweltminister Manuel Pulgar-Vidal rief die Staatengemeinschaft ebenfalls auf, die kommenden UN-Klimaschutzkonferenzen in Lima und Paris zu nutzen. "Die Welt wartet auf uns." Es gebe "gute Signale" von vielen Regierungen, ergänzte er.

Die Opposition kritisiert Merkel

Europa werde sich in die anstehenden Verhandlungen "ambitioniert" einbringen, sagte Merkel. Deutschland selbst wolle seinen CO2-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent senken. Dafür seien allerdings noch "erhebliche Anstrengungen" zu leisten. Sie forderte zudem eine Reform des CO2-Emissionsrechtehandels, der ein Kernelement der europäischen Klimaschutzbemühungen ist. Derzeit funktioniert er allerdings nicht, weil viel zu viele Verschmutzungszertifikate im Umlauf sind.

Die Bundestagsopposition und die auf Entwicklungshilfe spezialisierte Organisation Oxfam riefen die deutsche Regierung zu mehr Anstrengungen beim Klimaschutz auf. Tatsächlich stehe sie bei dem Thema "auf der Bremse", sagte ein Oxfam-Sprecher. Grünen-Chefin Simone Peter sagte, Anspruch und Wirklichkeit klafften bei Merkel weit auseinander. In Deutschland boome die umweltschädliche Kohlestromerzeugung und die CO2-Emissionen stiegen an.