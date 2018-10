Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat den früheren Anteilseignern am russischen Ölkonzern Yukos Schadenersatz von 1,9 Milliarden Euro zugesprochen. Das Straßburger Gericht urteilte, dass Russland den Wert des Unternehmens durch Fantasie-Steuern und eine gesteuerte Versteigerung bewusst stark nach unten gedrückt habe.



Das Unternehmen gehörte früher dem Regierungskritiker Michail Chodorkowski. Das Gericht verurteilte Russland zudem zur Zahlung von 300.000 Euro Verfahrenskosten sowie Steuern.

Im Jahr 2011 hatte das Gericht in einem vorläufigen Urteil geschrieben, dass es keine Hinweise für ein unverhältnismäßiges Vorgehen der russischen Regierung bei der Zerschlagung von Yukos gefunden habe. Über die Schadenersatzforderung wollte das Gericht damals aber nicht entscheiden, um eine mögliche Einigung zwischen Yukos und der russischen Regierung abzuwarten. Erst jetzt fiel das Urteil. Die ehemaligen Eigner von Yukos hatten in Straßburg auf eine Entschädigung von 38 Milliarden Euro geklagt.



Die russische Regierung kritisierte das Urteil. Die Entscheidung sei "kein Beispiel für eine gerechte und unparteiische" Prüfung der Fakten, heißt es in einer Stellungnahme des russischen Justizministeriums. Das Urteil wurde von einer Kleinen Kammer gefällt und ist noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten können dagegen binnen drei Monaten Einspruch einlegen.

Schiedsgerichtshof entschied bereits für Yukos

Russland war erst am Montag vom Ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag zu der Zahlung von 37 Milliarden Euro an die Ex-Eigner von Yukos verurteilt worden. Chodorkowski selbst gehörte aber nicht zu den Klägern.



Im Kern folgte das Gericht der Argumentation der früheren Aktionäre. Demnach wurden sie bei der Zerschlagung des größten russischen Ölkonzerns vor zehn Jahren enteignet. Russland hat angekündigt, das Urteil anzufechten.

Das rezessionsgefährdete und wegen des Ukraine-Konflikts mit Sanktionen des Westens belegte Land muss bis zum 15. Januar 2015 mit den Zahlungen beginnen, ansonsten fallen Zinsen auf die Summe an.