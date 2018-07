Der französische Ökonom ist erst 27 Jahre alt, hat aber mit seinem kürzlich auf Deutsch erschienenen Buch Steueroasen – Wo der Wohlstand der Nationen versteckt wird bereits für Furore gesorgt. Zucman ist Lehrbeauftragter an der London School of Economics und forscht an der Universität Berkeley in den USA. Promoviert hat er unter Thomas Piketty an der Paris School of Economics.