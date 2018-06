Die russische Regierung hat angekündigt, die vom Ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag angeordnete Milliarden-Entschädigung für frühere Anteilseigner des Ölkonzerns Yukos anzufechten. Es verstehe sich von selbst, dass sein Land "alle rechtlichen Möglichkeiten" nutzen werde, um seine Position zu verteidigen, sagte Außenminister Sergej Lawrow. Der Energiekonzern Rosneft, der große Teile von Yukos übernommen hatte, kritisierte das Urteil ebenfalls: Das damalige Auktionsverfahren sei "vollständig rechtskonform" gewesen.

Die Gegenseite hingegen begrüßte die Entscheidung der Schiedsrichter. Der Yukos-Manager und Kreml-Gegner Michail Chodorkowski sagte, es sei fantastisch, dass den Yukos-Aktionären eine Chance auf Schadenersatz gegeben werde. Er bedauerte jedoch, dass die Entschädigung aus der Staatskasse gezahlt werden müsse, "und nicht aus den Taschen der Mafiosi mit Beziehungen zur Macht und aus denen von Wladimir Putins Oligarchen", sagte Chodorkowski. Er selber gehöre nicht zu den Klägern und wolle finanziell auch nicht von dem Entscheid profitieren.



Während des Prozesses hatte Chodorkowski angegeben, er stehe in dem Prozess auf keiner Seite und habe kein Interesse an dem Urteil.

Das Gericht in Den Haag hatte den Fall Yukos mehr als zehn Jahre verhandelt. Es war einer der größten Entschädigungsprozesse für Anteilseigner. Kläger war die Finanzholding GML, die ursprünglich 103,5 Milliarden Dollar Entschädigung verlangt hatte. Laut GML entschied das Gericht, dass Russland den Bankrott von Yukos absichtlich herbeigeführt habe, um sich das Vermögen des Unternehmens anzueignen.

Der GML-Vorsitzende Tim Osborne bezeichnete das Urteil als "einen Schritt vorwärts" für die Aktionäre des Unternehmens. "Die Mehrheit der Aktionäre hat keine Entschädigung für ihre Investitionen erhalten, nachdem Russland illegalerweise Yukos enteignet hatte", sagte Osborne. In einer Anhörung im Jahr 2009 hatte Osborne gesagt, dass die Yukos-Affäre wesentlicher Bestandteil der Strategie des Kremls gewesen sei, staatliche Kontrolle über die Ressourcen des Landes zurückzuerhalten.



Urteil für Russland so teuer wie Sotschi

Das Gericht verurteilte Russland zur Zahlung von 50 Milliarden Dollar (37,2 Milliarden Euro) an die einstigen Aktionäre. Der Betrag macht mehr als zehn Prozent der russischen Währungsreserven aus. 50 Milliarden Dollar hatte Russland in etwa auch für die Olympischen Winterspiele in Sotschi ausgegeben.



Yukos wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von Unternehmer Michail Chodorkowski zum größten von Investoren gehaltenen Ölkonzern Russlands aufgebaut und Anfang des Jahrtausends zerschlagen. Als Grund hatte Russland Steuerschulden angegeben.



Chodorkowski, damaliger Konzernchef und entschiedener Kritiker der russischen Regierung, wurde vor Gericht gestellt und wegen Steuerbetrugs zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Viele Beobachter bewerteten das Urteil als politisch motiviert. Nach Berechnungen von GML hatte die Regierung von Yukos mehr Steuern verlangt, als das Unternehmen überhaupt verdient hatte. Zehn Jahre saß der einst reichste Mann Russlands im Gefängnis. Im vergangenen Dezember wurde er dann von Präsident Wladimir Putin unerwartet begnadigt.