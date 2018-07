Die Bank of America will zur Vermeidung eines Rechtsstreits mit der US-Regierung eine Rekordsumme von 16 bis 17 Milliarden Dollar zahlen. Darauf hätten sich die Bank und das Justizministerium verständigt, wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) und die New York Times übereinstimmend berichten. Das wäre der höchste jemals bezahlte Betrag in einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung zwischen der US-Regierung und einem Unternehmen.

Grund für den Streit war der Verkauf von hypothekengestützten Anlagen, die wesentlicher Auslöser für die Finanzkrise waren. Ähnliche Einigungen hatte die US-Regierung zuvor bereits mit den Großbanken Citigroup und JP Morgan Chase erzielt – allerdings zu deutlich niedrigeren Beträgen.

Die Einigung soll bereits vergangene Woche bei einem Gespräch zwischen Justizminister Eric Holder und Bank-Chef Brian Moynihan erzielt worden sein. Der Deal sei jedoch noch nicht in trockenen Tüchern, die Details müssten noch ausgearbeitet werden. Ein Banksprecher wollte sich zu der Angelegenheit nicht äußern.

Die US-Behörden haben zahlreiche Großbanken wegen Hypotheken-Deals zur Kasse gebeten. Die Bank of America selbst hatte sich nach langem Ringen im März dazu bereiterklärt, die beiden staatlichen Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac mit 9,5 Milliarden Dollar zu entschädigen.