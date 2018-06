Er gilt als Vorlage für das umstrittene TTIP-Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa: das Comprehensive Economic and Trade Agreement Ceta, das die Europäische Union und Kanada bald verabschieden wollen. Fünf Jahre lang haben beide Parteien über das Abkommen verhandelt, bis sie sich im Oktober des vergangenen Jahres auf ein 1.500 Seiten dickes Dokument einigten. Doch was genau sie da vereinbart hatten, hielten sie geheim.



Jetzt hat die Tagesschau einen zentralen Teil des Dokuments ins Netz gestellt. Und das Papier zeigt: Genau jene Passagen, die in den TTIP-Verhandlungen für Streit sorgen, sind im Abkommen mit Kanada enthalten – wenn auch etwas abgeschwächt.

Die umstrittenen Regeln sind im sechsten Abschnitt des Kapitels Nummer 10 zu finden. Auf 18 Seiten wird dort festgelegt, wie Investoren die Staaten, die Ceta unterzeichnen, in Streitfällen vor internationalen Schiedsgerichten verklagen können. Aus Sicht der Kritiker ist das eine undemokratische Paralleljustiz.

Tatsächlich umgehen Unternehmen mit einer Klage vor einem internationalen Schiedsgerichtshof die nationalen Gerichte in dem Land, in dem sie investieren. Die Richter werden weder demokratisch gewählt noch öffentlich bestimmt, und aus vielen Verfahren dringen kaum Details an die Öffentlichkeit. Eine Berufungsmöglichkeit gibt es nicht.

Freihandelsabkommen TTIP ausführliche Infobox Die Wirtschafts-Nato Schon seit den neunziger Jahren wird über ein transatlantisches Freihandelsabkommen diskutiert. Es hatte schon viele Namen: Die Süddeutsche Zeitung nannte es Wirtschafts-Nato; die offiziellen Bezeichnungen sind Transatlantic Free Trade Agreement (TAFTA) oder – derzeit am gebräuchlichsten – Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Konkrete Verhandlungen über den Vertrag gibt es seit 2013. Geplant ist eine Freihandelszone zwischen den USA und der Europäischen Union, der sich aber auch Kanada, Mexiko und weitere europäische Staaten anschließen könnten. Als Vorbild des geplanten Abkommens gilt das Multilaterale Investitionsabkommen MAI, das schon in den Neunzigern die Rechte von Investoren im Ausland stärken sollte. Es wurde damals von globalisierungskritischen Gruppen stark kritisiert. Wegen ihres Widerstands wurde das MAI nie beschlossen. Pro: Wohlstand durch Handel Die Befürworter des TTIP-Abkommens erhoffen sich vom freien Handel Wohlstandsgewinne. Dahinter steckt das zentrale Argument aller Wirtschaftsliberalen: Wenn Zoll- und andere Handelsschranken fallen, konzentriert sich jedes Land auf das Geschäft, das es am besten beherrscht. Weil jeder tut, was er am besten kann, können mehr Dinge günstiger und möglicherweise auch in besserer Qualität produziert werden als zuvor. Innovationen werden gefördert, weil sie sich auf größeren Märkten schneller rentieren. Am Ende profitieren alle: Die Verbraucher bekommen mehr Auswahl zu günstigeren Preisen. Die Unternehmen verkaufen mehr. Die Wirtschaft wächst, neue Arbeitsplätze entstehen. Modellrechnungen des ifo-Instituts zum Beispiel kommen zu dem Ergebnis, dass mit dem TTIP das reale Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland langfristig um etwa fünf Prozent höher sein könnte als derzeit, und dass im Land zwischen 45.000 und 180.000 neue Jobs entstehen können. Contra: Vertrag für Konzerne Jede Handelsöffnung produziert Verlierer, die mit der neuen Konkurrenz aus dem Ausland nicht mithalten können. In Kolumbien beispielsweise gingen im vergangenen Jahr die Bauern gegen das frisch abgeschlossene Freihandelsabkommen mit den USA auf die Straße, weil sie ihre wirtschaftliche Existenz bedroht sahen. Selbst wenn per Saldo neue Jobs geschaffen werden: Vermutlich wird es auch in Europa Branchen geben, die durch die Liberalisierung in Schwierigkeiten geraten. Die Kritik am TTIP geht aber noch viel weiter: Bis vor Kurzem hielt die EU-Kommission ihre Verhandlungsposition geheim, und es ist umstritten, ob die nationalen Parlamente der Mitgliedsstaaten dem Abkommen am Ende zustimmen müssen. Wie demokratisch kann ein solches Verfahren sein? Zudem räumt das Abkommen Konzernen, die im Ausland investieren, weitreichende Sonderrechte ein. Sehen sie ihre Geschäftsinteressen beeinträchtigt, können sie vor Schiedsgerichten klagen, die ihre Entscheidungen nicht öffentlich fällen und keiner demokratischen Kontrolle unterworfen sind. Dahinter steckt ein riesiges Geschäft.

Lange hat das niemanden gestört – solange, wie Freihandels- und Investitionsschutzabkommen vor allem zwischen Industrie- und Entwicklungsländern abgeschlossen wurden. Aus Sicht der Investoren ist das Klagerecht ein legitimer Schutz vor einer möglicherweise weder vertrauenswürdigen noch unparteiischen Justiz. Solange es um Unternehmen aus Industriestaaten ging, die ihre Investitionen in Entwicklungsländern absichern wollten, schien die Öffentlichkeit das Argument zu akzeptieren.



In den vergangenen Jahren aber hat die Zahl der Verfahren vor den Schiedsgerichten stark zugenommen, und mehr und mehr werden auch Industriestaaten zum Ziel. Ein bekanntes Beispiel ist die Klage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall, der von der Bundesrepublik Schadenersatz für die Folgen des Atomausstiegs verlangt. In der Debatte um die TTIP-Verhandlungen wurde die Kritik am Investorenschutz dann sehr massiv. Seine Gegner sehen in ihm vor allem ein Milliardengeschäft für findige Anwälte.



Im Ceta-Vertrag sind EU und die kanadische Regierung nun offenbar zum Teil auf die Kritik eingegangen. Sie versuchen genauer zu definieren, was ein Investor ist und wann eine Investition unter das Klagerecht fällt, um so Klagen von Briefkastenfirmen zu verhindern. Sie benennen Transparenzregeln, und sie deuten die Möglichkeit von Berufungen an. Den Kritikern geht das allerdings nicht weit genug. Der Juraprofessor Steffen Hindelang von der Freien Universität Berlin erklärte auf sueddeutsche.de, die Korrekturen machten die Schiedsgerichte auch nicht unabhängiger als bisher. Er sehe weiterhin die Gefahr, dass den Schiedsrichtern "unterstellt wird, sie würden ihre eigenen finanziellen Interessen verfolgen". Und ein Sprecher der konzernkritischen Organisation Corporate Europe Observatory sagte, die EU-Kommission habe die generellen Einwände der Bürger gegen die Investorenschutzklagen, die in den Konsultationen zu TTIP geäußert worden seien, offensichtlich für Ceta nicht aufgegriffen. "Das lässt die ganze Konsultation aussehen wie eine Farce."

Die Bundesregierung hatte sich bisher kritisch zum Investorenschutz geäußert. Erst vor Kurzem war berichtet worden, sie lehne die Ceta-Regeln ab. Im TTIP-Abkommen, so hatte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel noch im April der EU-Kommission gegenüber erklärt, sei ein besonderer Investorenschutz gar nicht nötig – und komme er doch, könne Deutschland seine Zustimmung zum Abkommen möglicherweise zurückziehen.

Den Ceta-Entwurf will Gabriel nun erst einmal durchlesen, bevor er sich öffentlich dazu äußert. Experten halten es aber für wenig wahrscheinlich, dass das Papier noch einmal infrage gestellt wird.