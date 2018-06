Der weltgrößte Onlinehändler Amazon liefert sich einem US-Medienbericht zufolge erneut eine Kraftprobe mit einem wichtigen Lieferanten. Amazon nehme keine Vorbestellungen mehr für demnächst auf DVD erscheinende Filme aus dem Hause Disney an, berichtete das Wall Street Journal. Die Aktion könnte den Markterfolg der Titel beeinflussen.

Am Wochenende waren anstehende Video-Neuerscheinungen wie der zweite Captain-America-Film, Maleficient und der jüngste Muppets-Film in den USA nicht auf DVD oder Blu-ray vorbestellbar. Derzeit können die Disney-Filme nur für den Amazon-Streamingdienst Instant Prime Video vorbestellt werden. Disney hat bisher nicht auf den Stopp reagiert.

Diese Methode hatte Amazon bereits bei Videofilmen von Time Warner und Büchern des Verlags Hachette eingesetzt. Amazon will so Druck in Verhandlungen über neue Vertriebsdeals aufbauen und höhere Rabatte aushandeln.



Während die Gespräche mit Time Warner binnen weniger Wochen abgeschlossen wurden, spitzt sich der schon seit Monaten schwelende Streit mit dem US-Verlag Hachette immer weiter zu. Amazon verzögert die Lieferung von dessen Büchern und nimmt keine Vorbestellungen für Werke von Autoren des Verlags an.

Mehr als 900 Autoren protestierten am vergangenen Wochenende mit einem offenen Brief gegen die Druck-Methoden des Versandhändlers. Die Schriftsteller, darunter berühmte Autoren wie Stephen King oder John Grisham, verurteilten das Vorgehen von Amazon im Streit um E-Book-Preise scharf.