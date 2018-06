Die Großstädter können sich von ihrem Einkommen weniger leisten als die Bewohner ländlicher Regionen. Das zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Die Forscher verglichen dabei das Einkommen der Menschen in verschiedenen Regionen Deutschlands mit dem jeweiligen Preisniveau, um so die relative Kaufkraftarmut zu ermitteln.



Dabei zeigte sich, dass die Einkommen in Ostdeutschland zwar niedriger sind als im Westen, allerdings können sich die Menschen dort für ihr Geld auch mehr leisten. Entsprechend verringern sich die Unterschiede bei der Einkommensarmut zwischen Ost und West deutlich, wenn die unterschiedlichen Preise berücksichtigt werden. So braucht beispielsweise ein Münchner Single 1.030 Euro, um sich genauso viel leisten zu können wie ein durchschnittlicher deutscher Bürger mit 870 Euro monatlich.

Dagegen wiesen die Forscher einen deutlichen Unterschied zwischen dem Leben auf dem Land, wo im Schnitt 14 Prozent der Menschen arm sind, und in der Stadt, wo 22 Prozent der Menschen betroffen sind, nach.



Besonders schlecht schneidet Köln ab: Hier sind 26 Prozent der Bewohner von Einkommensarmut betroffen, wie unsere Infografik zeigt, die das Statistikportal Statista für ZEIT ONLINE erstellt hat. Aber auch Städte wie Dortmund, Bremerhaven, Duisburg und mehrere Bezirke Berlins weisen fast ein Viertel Kaufkraftarme auf. Die Regionen mit der geringsten Armut liegen dagegen fast ausnahmslos im Süden Deutschlands.



Dabei gleichen sich die von Kaufkraftarmut betroffenen Gruppen laut IW bundesweit. Sie betrifft knapp die Hälfte der Personen, in deren Haushalt mindestens ein Arbeitsloser lebt, knapp ein Drittel der Alleinerziehenden und rund ein Viertel der Alleinstehenden sowie Menschen mit Migrationshintergrund.

Von Armut bedroht ist laut Statistischem Bundesamt, wer als Alleinstehender weniger als 980 Euro im Monat zur Verfügung hat. Bei einer Familie mit zwei Kindern sind es weniger als 2058 Euro.