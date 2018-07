Im Schuldenstreit zwischen Argentinien und zwei Hedgefonds hat der zuständige US-Bundesrichter dem südamerikanischen Land mit einer Ordnungsstrafe wegen Missachtung des Gerichts gedroht.



Das Gericht warne vor der Veröffentlichung weiterer "falscher und irreführender" Behauptungen durch die argentinische Republik und gehe davon aus, dass diese Warnung gehört werde, sagte Richter Thomas Griesa in New York. Andernfalls werde geprüft, ob eine Missachtung des Gerichts vorliege. Dann könnte dem Land eine Strafe auferlegt werden.

Die argentinische Regierung hatte Griesa in zweiseitigen Anzeigen in der New York Times und dem Wall Street Journal am Donnerstag vorgeworfen, er überschreite seinen Kompetenzbereich. Griesa hatte angeordnet, dass Buenos Aires zunächst den beiden US-Hedgefonds NML Capital und Aurelius eine Summe von 1,3 Milliarden Dollar auszahlen muss, ehe es die Forderungen der anderen Gläubiger begleichen darf.

Argentinien sieht seine Immunität verletzt

In dem Streit reichte Argentinien am Donnerstag Klage gegen die USA vor dem höchsten UN-Gericht ein, dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag (IGH). Buenos Aires wirft den USA unter anderem vor, die argentinische Souveränität und Immunität verletzt zu haben.

Die beiden Hedgefonds, die argentinische Schulden nach der Staatspleite Ende 2001 billig aufgekauft hatten, tragen einen Schuldenschnitt für das südamerikanische Land nicht mit und verlangen den Nennwert der Staatsanleihen. Mit dieser umstrittenen Strategie fahren sie hohe Renditen ein. Buenos Aires bezeichnet NML Capital und Aurelius als "Geierfonds" und verweigert die Zahlung der geforderten Summe. Ende Juli war es in Argentinien zum zweiten Mal in 13 Jahren zu einer Staatspleite gekommen, weil das Land die Rückzahlung der Staatsschulden bei den internationalen Gläubigern versäumte.