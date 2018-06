Rupert Murdoch hat seine Bemühungen um eine Übernahme des Medienkonzerns Time Warner aufgegeben. Ein Grund für den Schritt sei ein Aktienkurs-Einbruch seines Unternehmens 21st Century Fox seit Bekanntgabe des geplanten Deals, teilte der Medienmogul in einer Stellungnahme mit. Für seinen Konzern sei "die Zukunft nun strahlender als jemals zuvor."

Kurz darauf rückten Investoren, die eher mit einer Anhebung von Murdochs Angebot gerechnet hatten, von Time Warner ab. Die Aktien der Holding fielen um elf Prozent auf 76,80 Dollar pro Stück. Erst vor drei Wochen hatte Time Warner ein Übernahmeangebot von 21st Century Fox in Höhe von 76 Milliarden Dollar (rund 57 Milliarden Euro) kategorisch abgelehnt. Auch gebe es keinerlei Interesse an weiteren Diskussionen über eine Fusion, beschied der Konzern mit Sitz in New York.

21st Century Fox und Time Warner gelten als zwei der größten Medien- und Unterhaltungsunternehmen der Welt. Murdochs Unternehmen besitzt neben dem Filmstudio 20th Century Fox und der Rundfunkanstalt Fox die Kabelsender Fox News und FX.

Zu Time Warner Inc. zählen unter anderem der Kabelsender HBO und das Filmunternehmen Warner Bros. Im Juni trennte sich die Firma zudem von seinem Verlagsgeschäft Time Inc., um sich auf das schneller wachsende Fernseh- und Filmsegment zu konzentrieren.