Swanhild Goetze ist kein Mitglied der AfD, sie teilt die politischen Ansichten nicht. Aber sie ist eine derjenigen, die ziemlich genau wissen, wie sich das anfühlt: Wahlsieger sein. Als "Phänomen" gefeiert und erforscht zu werden. Plötzlich eine Menge Geld zu haben.

Bis Dezember vergangenen Jahres war Goetze Schatzmeisterin der Piraten-Partei. Wie ist das so bei einem politischen Newcomer, bei dem jeder mitredet und Ansprüche aufs Konto anmeldet? "Verdammt schwierig."

Die Frage, ob die Alternative für Deutschland dauerhaft in der deutschen Parteienlandschaft mitspielt, wird an vielen Fronten entschieden. Sie muss mit einer Stimme sprechen, muss koalitionsfähig werden. Muss die fremdenfeindlichen Wirrköpfe einfangen. Was Politikexperten dieser Tage analysieren, trifft alles zu, ist aber nur ein Teil der Antwort. Denn politische Newcomer müssen vor allem möglichst schnell und zügig viel Geld einnehmen – und das Geld dann sinnvoll ausgeben. Wer daran scheitert, ist im Nu wieder in der Versenkung verschwunden.

Die Piraten haben Aufstieg und Fall innerhalb weniger Monate durchgespielt. Eines ihrer größten Probleme: der falsche Umgang mit Geld. Neben den Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Abgaben der Abgeordneten gibt der Staat fleißig Geld – je nachdem wie stark eine Partei in der "Gesellschaft verwurzelt" ist, wie es im Gesetz heißt. Im Falle der Piraten existierten keine Strukturen, um damit sinnvoll umzugehen. Die Landesverbände wollten am liebsten alles selbst entscheiden. "Jeder dachte, er kann’s am besten", sagt Goetze. Bis Herbst 2013 habe es noch nicht einmal ein zentrales Konto für die Mitgliedsbeiträge gegeben. "Wir konnten die Landesverbände nicht zwingen", sagt Goetze. Dazu hatten die Piraten Probleme, die Mitgliedsbeiträge einzutreiben. Ein Grundsatzproblem, räumt die frühere Schatzmeisterin ein: "Wenn man zu sehr mahnt, vergrault man künftige Wähler."

Mit den Wahlerfolgen schwappt künftig auch bei der AfD ein nicht unerheblicher Betrag in die Parteikasse. Nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg bekomme die Partei insgesamt fünf Jahre lang jeweils 277.000 Euro vom Staat, rechnet Sprecher Christian Lüth vor. Durch die Europawahl kommen jährlich sogar 1,8 Millionen rein. Das Geld ist bitter nötig. Denn die Wahlkämpfe haben die Konten leergefegt. Nach der Europawahl im Mai stand der Pegel laut Lüth "auf Null". Zum Vergleich: Reichste deutsche Partei ist die SPD mit einem Reinvermögen von 206 Millionen Euro.

"Großspenden können wir erst mal vergessen"

Die AfD finanziert den laufenden Betrieb hauptsächlich aus Beiträgen der Mitglieder und Spenden. Die fast 20.000 Mitglieder müssen jeden Monat mindestens zehn Euro zahlen, im Durchschnitt kommen knapp 20 Euro an. Das ist zwar nicht mit den etablierten Parteien zu vergleichen, bringt aber immerhin mehr als 400.000 Euro pro Monat. Dazu kommen Förderer, die Geld geben, ohne Mitglied zu werden: knapp 1.700 AfD-Freunde geben hier im Schnitt 70 Euro, erläutert Sprecher Lüth, was im Monat noch einmal knapp 120.000 Euro macht. Im Vergleich dazu halten sich die Spenden in Grenzen. Nach AfD-Angaben machten Geldgeber 2014 gerade einmal 300.000 Euro locker – in achteinhalb Monaten. Anders als CDU, SPD und FDP tut sich eine Partei, die den Euro am liebsten ins Geschichtsbuch verdammen würde, bei Konzernen schwer, die im Handel täglich von der Gemeinschaftswährung profitieren. "Großspenden können wir erst mal vergessen", räumt Lüth ein.