In Bangladesch sind seit dem Einsturz des Rana Plaza-Fabrikgebäudes im April 2013 mehr als 200 Textilfabriken geschlossen worden. Das teilte der Verband der Textilbranche des Landes mit. Zehntausende Beschäftigte hätten dadurch ihre Arbeit verloren. Bei den meisten Betrieben habe es sich um kleine und mittlere Unternehmen mit 300 bis 800 Mitarbeitern gehandelt, sagte der Vizepräsident des Verbandes, Shahidullah Azim, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.



21 der insgesamt 218 Fabriken seien auf Veranlassung der von westlichen Handelsfirmen geschickten Sicherheitskontrolleure geschlossen worden. Die übrigen Fabriken hätten die Betreiber von sich aus geschlossen, da eine Modernisierung ihrer Ansicht nach die Probleme nicht gelöst hätte. Die Branche erlebe seit dem Einsturz von Rana Plaza einen schwierigen Wandel, erklärte der Verband der Textilhersteller und -exporteure, der die Interessen von 4.500 Fabriken vertritt.

Organisationen wie Accord und Alliance haben bisher die Sicherheitsvorkehrungen von insgesamt etwa 1.700 Fabriken inspiziert und Verbesserungsvorschläge gemacht.



Khandaker Moazzem Hossain von der Denkfabrik Centre for Policy Dialogue stellte die vom Verband veröffentlichten Zahlen infrage. So seien viele der aufgelisteten Fabriken schon vor dem Einsturz des Rana Plaza am 24. April 2013 geschlossen worden. Für den Produktionsrückgang könne vielmehr die eingebrochene Nachfrage wichtiger Auslandsmärkte verantwortlich sein. Als Beispiel nannte er Deutschland und die USA.

Bei der Rana Plaza-Tragödie kamen 1.138 Textilarbeiter ums Leben, mehr als 2.000 weitere Menschen wurden verletzt. Zahlreiche westliche Firmen hatten in dem Gebäude Kleider nähen lassen. Ermittlungen zufolge stürzte es unter dem Gewicht illegal errichteter Stockwerke und schwerer Maschinen ein.