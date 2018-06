Deutschland landet im Ranking der weltweit beliebtesten Einwanderungsländer auf Platz zwei, gleich hinter den USA. Als Vizeweltmeister hat es jetzt sogar traditionelle Einwanderungsländer wie Kanada oder Australien hinter sich gelassen. Die größte Gruppe der Migranten kommt aus den mittel- und osteuropäischen Ländern, aber wegen der Wirtschaftskrise ziehen auch aus Südeuropa immer mehr Migranten nach Deutschland.

Noch vor fünf Jahren belegte Deutschland Platz acht im internationalen Vergleich. Das Land hat sich im Eiltempo zum Einwanderungsland entwickelt. In der Öffentlichkeit wird das allerdings entweder ignoriert oder kritisch gesehen.

Ein Grund dafür mag eine tief sitzende Ambivalenz vieler Deutscher gegenüber dem Fremden sein, wie psychologische Studien zur Identität und Selbstwahrnehmung immer wieder zeigen. Deutschland gilt zwar als sicherer und hervorragend organisierter Platz in der Welt, aber dadurch erscheint es auch immer als sehr formal, diszipliniert, kontrolliert und ernst.

Stephan Grünewald ist Psychologe und Gründer des Kölner Marktforschungsinstituts Rheingold.

Den bebenden Reichtum eines glutvollen Lebens verorten viele Deutsche anderswo. Das schwelgerische und intensive Dasein ersehnen viele in Südeuropa oder an den weiten Stränden Hawaiis. Die gelassene Genusskultur der Franzosen, die Sinnlichkeit Italiens oder die familiäre Herzlichkeit der Türkei werden immer wieder schwärmerisch verklärt. Diese Sehnsucht, ein gesteigertes Leben im Ausland zu finden, machte die Deutschen immer wieder zu Reiseweltmeistern.

Aber auch jenseits der Urlaube eignen wir uns die Eindrücke aus der Ferne liebend gerne mithilfe der Gastronomie an: Wir gehen zum Italiener, zum Japaner, zum Türken. Selbst die Wohnungsdekorationen sind häufig bestimmt durch Souvenirs, Bilder oder Zitate verheißungsvoller fremder Lebensstile.

Die Faszination kippt in Abgrenzung

Aber es bleibt meist bei einem unverbindlichen Flirt: Eine Integration des Fremden in das eigene Leben unterbleibt. Denn je weiter man sich dem Neuem zuwendet, desto stärker wird die Angst, sich selbst zu verraten und zu verlieren. Daher kippt die Faszination meist in Abgrenzung – und in die Beschwörung des Heimatlichen.

Dieses ambivalente Verhältnis spiegelt sich im Umgang mit Migranten wider. Auf der einen Seite idealisiert mancher Deutsche die Einwanderung in Form einer beglückenden Multi-Kulti-Folklore. Dass es notwendig ist, sich mit der anderen Kultur auseinanderzusetzen, damit Integration am Ende erfolgreich ist, wird dabei häufig ignoriert.

Auf der anderen Seite warnen immer öfter Politiker, nicht nur im konservativen Spektrum, vor zu viel Zuwanderung: Die Sozialsysteme würden ausgezehrt, der Bildungsstandard sinke, die Kriminalitätsrate steige und die ideellen und materiellen deutschen Werte würden verloren gehen.

Deutschland als Goretex-Variation

Viele Menschen sehen Deutschland angesichts der stark kriselnden Nachbarstaaten als eines der letzten, aber auch bedrohten Paradiese in Europa. Diese Bedrohung gelte es abzuwehren. Im Idealfall soll Deutschland wie eine semi-permeable Membran funktionieren, wie man sie aus der Goretex-Bekleidung kennt: Das Gute und Produktive aus Deutschland soll aus dem Land herausströmen und Deutschland zum Exportweltmeister machen. In dieser Richtung sind offene Grenzen und freier Handel willkommen.