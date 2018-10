Die Route gibt das Erdöl vor: Der Dalton Highway verläuft größtenteils parallel zur Trans-Alaska-Pipeline durch Alaska, Amerikas nördlichsten Bundesstaat. Er verbindet Fairbanks mitten in Alaska mit dem größten Erdölfördergebiet der USA am Prudhoe Bay. Der Fotograf Ben Huff bereiste fünf Jahre lang immer wieder die einsamste Straße Amerikas. Auf den nördlichen 300 Kilometern gibt es nicht eine einzige Versorgungsmöglichkeit. Der Kunstverlag Kehrer aus Heidelberg hat die Fotografien in einem Fotoband zusammengestellt.