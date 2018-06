Nach Angaben des polnischen Energiekonzerns PGNiG fließt immer weniger russisches Gas nach Polen. Das Unternehmen teilte mit, die Gaszufuhr sei um 45 Prozent hinter der mit dem russischen Staatskonzern Gazprom vereinbarten Menge zurückgeblieben.



PGNiG hatte zuvor berichtet, seit Wochenbeginn würde weniger Erdgas über die Leitungen aus der Ukraine und Weißrussland nach Polen gelangen. Am vergangenen Montag wurde demnach 20 Prozent weniger Gas geliefert, am Dienstag waren es bereits 24 Prozent weniger. Auch slowakische Versorger hatten über gekürzte Gaslieferungen berichtet.





Gazprom hat die Vorwürfe einer gedrosselten Lieferung an EU-Staaten jedoch zurückgewiesen. "Der Export nach Polen geht ohne Änderungen, er ist im selben Umfang wie an den vorhergehenden Tagen – jeweils 23 Millionen Kubikmeter", sagte Firmensprecher Sergej Kuprijanow. Gazprom würden zahlreiche Anfragen aus dem Westen vorliegen, die Mengen zu erhöhen. "Wir liefern, soviel wir können. Allerdings müssen wir auch die Speicher in Russland füllen", sagte er.

EU-Kommission eingeschaltet

Polen hat aufgrund des deutlichen Rückgangs der Gaslieferungen nun die EU-Kommission eingeschaltet. "Wir sind in Gesprächen mit den polnischen Behörden, mit den Unternehmen und Regierungen, um mehr herauszufinden und die Situation zu klären", sagte eine Sprecherin von EU-Energiekommissar Günther Oettinger.

Das weitere Vorgehen werde von den Gründen, die etwa technischer Natur sein könnten, abhängen. Die Sprecherin wollte nicht über politische Gründe spekulieren. Sie sagte aber auch: "Ich kann nichts ausschließen."



Man habe beiden Parteien nun Gespräche für den 20. September in Berlin vorgeschlagen. Eingeladen sind nach Kommissionsangaben der russische und der ukrainische Energieminister.