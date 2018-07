Gorleben ist für deutsche Umweltminister ein schwieriger Ort. Als Norbert Röttgen (CDU) vor fünf Jahren dort das Gespräch mit den Atomkraftgegnern suchte, musste er sich den Weg in den Versammlungssaal durch ein Spalier aus Traktoren bahnen; er wurde mit einem Schuh beworfen und als Lügner beschimpft. Sein Nachfolger und Parteifreund Peter Altmaier kam 2013, ließ Pfiffe und Buhrufe an sich abprallen, lobte sogar die Protestbewegung, bot aber keine Kompromisse an. Jetzt ist Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) zum ersten Mal in ihrer Amtszeit nach Gorleben gefahren. Am Donnerstag traf sie Betriebsräte und Kommunalpolitiker. Abends diskutierte sie mit Atomkraftgegnern.



"Gorleben verfüllen, sofort!" Laute Zwischenrufe sind zu hören, als Hendricks, flankiert von zwei Bodygards und Fachleuten ihres Ministeriums, den nicht ganz gefüllten Saal im Lüchower Gildehaus betritt. "Ehrliche Endlagersuche statt Gorleben-Lüge", fordert ein Transparent. "Alle Atomanlagen abschalten", steht auf einem anderen. Ein Chor aus mehrheitlich grauhaarigen Sängern bringt zur Begrüßung der Ministerin ein Ständchen, den Choral aus dem 30-jährigen Krieg haben sie neu betextet. Hier geht es ums Wendland, nicht um Wallenstein.



Hendricks ist gekommen, um für Vertrauen in den von Regierung und Parlament in die Wege geleiteten Neustart bei der Endlagersuche zu werben. "Ich bitte Sie alle um die Unterstützung des beschlossenen Standort-Auswahlverfahrens", sagt sie. Und: "Ich hoffe, dass es mir gelingt, Sie davon zu überzeugen, dass wir es ernst meinen."



Die Ministerin verteidigt das im vergangenen Jahr von einer großen Bundestagsmehrheit verabschiedete Standortauswahlgesetz und verweist darauf, dass die Suche nach einem Endlager für den Atommüll nunmehr "auf einer weißen Landkarte" erfolge. Durch die politischen Entscheidungen, die Erkundung des Gorlebener Salzstocks zu stoppen, den Planfeststellungsantrag aus dem Jahr 1977 für den Bau eines Entsorgungszentrums zurückzuziehen und keine weiteren Castorbehälter ins Wendland zu bringen, sei Gorleben gegenüber anderen Standorten nicht mehr in der Favoritenrolle.

Als die Ministerin die Castoren anspricht, hakt Wolfgang Ehmke gleich ein. Er ist ein Veteran der Anti-Atom-Bewegung und langjähriger Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Danneberg. Hatte Hendricks zu Jahresbeginn nicht versprochen, bis Ostern zu klären, wohin die 26 Castoren gebracht werden sollen, die gefüllt mit hochradioaktivem Schrott aus den ausländischen Wiederaufarbeitungsanlagen noch auf eine Entscheidung warten? Ironisch schiebt Ehmke nach: Habe Hendricks etwa vergessen zu erwähnen, welches Ostern sie meine, also in welchem Jahr?



"Schlimmes Omen" für Protestbewegung

Die Castor-Frage, donnert Ehmke ins Mikrofon, sei gar nicht mal nicht die entscheidende für die Endlagersuche. Doch dass nicht mal sie gelöst sei, "das ist für uns hier ein ganz schlimmes Omen". Hendricks kann da nicht viel entgegensetzen. "Ja, wir wollten das bis Ostern klären", räumt sie ein. "Das ist nicht gelungen. Und ich weiß nicht, wann es gelingt." Andere Einwände pariert sie entschlossener.



Schroff weist die Ministerin die von Ehmke und anderen Rednern erhobene Forderung ab, die sogenannte Veränderungssperre für den Gorlebener Salzstock fallen zu lassen. Diese vor mehr als 30 Jahren erlassene Regel untersagt, den Salzstock für andere Zwecke zu nutzen als zur Erkundung oder zum Bau eines Endlagers. Die Atomkraftgegner fürchten, dass durch sie Gorleben doch Endlagerfavorit bleiben könnte, entgegen allen anders lautenden politischen Beteuerungen der Bundesregierung. An allen anderen potenziellen Standorten nämlich können etwa durch den Bau von Kavernen, durch Öl- oder Gasbohrungen Tatsachen geschaffen werden, die eine Einlagerung radioaktiver Abfälle ausschließen oder erschweren.

Doch Hendricks bleibt dabei: Eine Vorfestlegung auf Gorleben gebe es nicht mehr, alle Optionen seien offen. "Wenn Gorleben nicht geeignet ist, wird der Standort rausfallen. Sollte er drin bleiben, muss er sich mit anderen Standorten messen." Sie verstehe zwar, so die Ministerin, dass viele Menschen im Wendland den Ausschluss Gorlebens aus dem Suchverfahren forderten, diese Zusage "kann ich aber nicht machen".