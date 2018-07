Eine Klarstellung gleich vorweg: Polen bezieht Gas aus Russland, selbst wenn diese Infografik, die das Portal Statista für ZEIT ONLINE aufbereitet hat, das so nicht anzeigt. In den offiziellen Statistiken von Eurostat ist die Herkunft des größten Teiles der polnischen Gasimporte nicht deklariert. Deshalb taucht Russland darin nicht auf.



Doch der russische Gasmonopolist Gazprom selbst gibt an, täglich etwa 23 Millionen Kubikmeter nach Polen zu pumpen – unverändert, trotz der Ukraine-Krise und der gegenseitigen Wirtschaftssanktionen. Im Jahr wären das etwas mehr als acht Milliarden Kubikmeter, rund 46 Prozent des polnischen Bedarfs.



Polen, Österreich und die Slowakei meldeten nun am Donnerstag einen Rückgang der Lieferungen. In Österreich sollen 15 Prozent weniger Gas als vereinbart ankommen. Polen streitet ebenfalls mit dem Gaslieferer Gazprom, relativierte jedoch am Freitag seine Vorwürfe: Der polnische Versorger PGNiG habe in den vergangenen Tagen mehr Erdgas bestellt, die Gazprom-Lieferungen seien jedoch unverändert geblieben – und nicht, wie es ursprünglich hieß, um 45 Prozent reduziert worden.



Russland hat angegeben, die Gaslieferungen an den Westen seien stabil. Der Botschafter in Berlin, Wladimir Grinin, sagte, Russland habe Gas nie als Waffe genutzt. Zugleich bereitet der Kreml aber angesichts der schärferen Strafmaßnahmen des Westens Gegensanktionen vor. Der russische Entwicklungsminister Alexej Uljukajew sagte, seine Regierung werde Schutzmaßnahmen ergreifen.



Unsere Grafik zeigt, dass fast alle osteuropäischen Staaten einen großen Teil ihres Bedarfs mit Gas aus Russland decken. Eine Ausnahme ist Rumänien, das relativ viel aus eigenen Gasvorkommen fördert. Drosselt Russland seine Lieferungen tatsächlich, würde das Europa empfindlich treffen – aber auch Gazprom und den Kreml.