Wer heute in die Großstadt ziehen will, hat ein Problem: Leere Wohnungen sind selten, sie sind teuer, und sie werden eher noch teurer. Denn der Zuzug aus der deutschen Provinz und dem Ausland in die Metropolen und Uni-Städte dürfte anhalten und damit den Druck auf den Wohnungsmarkt noch erhöhen. München wird beispielsweise in diesem Jahr den 1,5-millionsten Einwohner begrüßen, in den kommenden zehn Jahren rechnen die Stadtplaner mit weiteren 100.000 Zuzüglern. Ähnlich ist die Situation in Berlin, Hamburg und Düsseldorf oder in Hochschulzentren wie Heidelberg.