An den Standorten Leipzig, Bad Hersfeld, Graben bei Augsburg und Rheinberg im Ruhrgebiet streiken die Amazon-Mitarbeiter. Der Ausstand soll zunächst bis Dienstagabend dauern, wie ver.di mitteilte. Laut der Gewerkschaft klagen Beschäftigte in den Versandzentren über eine hohe Anzahl von Befristungen, extremen Leistungsdruck und unzureichende Arbeits- und Pausenregelungen. Zudem bekämen die Mitarbeiter zum Teil mehrere Hundert Euro weniger, als ihnen nach den Tarifverträgen des Einzel- und Versandhandels zustehen würde. "Der Leistungsdruck nimmt mittlerweile unmenschliche Züge an", sagte Ver.di-Streikleiter Thomas Gürlebeck.

Ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger sagte, Amazon weigere sich weiterhin, das in Deutschland gesetzlich garantierte Recht der Beschäftigten auf einen Tarifvertrag anzuerkennen.

Ver.di will für die Beschäftigten einen Tarifvertrag auf dem Niveau des Einzel- und Versandhandels durchsetzen. Bisher lehnt das Amazon-Management dies ab.



Das Unternehmen mit rund 9.000 festen Mitarbeitern in Deutschland orientiert sich an der niedrigeren Bezahlung in der Logistikbranche. Ver.di organisiert seit April 2013 immer wieder Streiks in den Amazon-Versandzentren.