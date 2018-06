Selten klang Elon Musk so staatstragend: Er fühle sich "zutiefst geehrt" und wisse das Vertrauen zu schätzen, das die Nasa in sein Unternehmen SpaceX und die Zukunft der bemannten Raumfahrt setze, twitterte er am Dienstag:





An der Rocket Road Nummer 1 im kalifornischen Hawthorne wird sein Team sicherlich gefeiert haben. Musk Unternehmen SpaceX hat den Zuschlag für einen Milliardenauftrag der Nasa erhalten. Zusammen mit Boeing soll das Unternehmen ab dem Jahr 2017 erstmals Astronauten zur internationalen Raumfahrtstation ISS bringen.

Um die Raumfahrtkapsel zu bauen und zu beweisen, dass das Unternehmen tatsächlich Menschen ins Weltall schicken kann, erhält SpaceX 2,6 Milliarden Dollar und Konkurrent Boeing sogar 4,2 Milliarden. Von "wegweisenden Aufträgen" schwärmt die Nasa.

Die Motivation der Nasa ist schnell erklärt: Die Ukraine-Krise wird auch in der amerikanischen Raumfahrtbehörde aufmerksam verfolgt. Man wolle die Abhängigkeit von Russland beenden, sagt Direktor Charles Bolden. In den vergangenen Jahren mussten die USA ihre Astronauten mit russischen Sojus-Kapseln zur ISS schicken. Ihre Spaceshuttle-Flotte hatten die USA im Jahr 2011 stillgelegt. Seitdem sind ausgerechnet die USA auf russische Technik angewiesen. Pro Astronaut muss die Nasa für das russische Weltraum-Taxi umgerechnet rund 50 Millionen Euro zahlen. Jetzt könne sich die Behörde endlich auf noch ambitioniertere Projekte wie die Marsmission konzentrieren, sagt Nasa-Chef Holden.

Marlies Uken Marlies Uken ist Redakteurin im Ressort Wirtschaft und bloggt bei ZEIT ONLINE. Ihre Profilseite finden Sie hier.

Zudem spielen auch sicherheitspolitische Fragen eine Rolle. In der Raumfahrt käme immer auch sogenannte Dual-Use–Technologie zum Einsatz, also Technik, die sich nicht nur zivil, sondern auch militärisch nutzen lässt, erklärt Max Mutschler von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. "Den USA ist es wichtig, dass dieses Know-how bei amerikanischen Firmen bleibt."

Design liegt bei SpaceX

Vor allem aber zeigt die Nasa-Entscheidung, wie stark die Kommerzialisierung der Raumfahrt inzwischen vorangeschritten ist. "Routinemäßige Transporte wie etwa zur ISS vergibt die Nasa bereits seit Jahren an Privatfirmen", sagt Johann-Dietrich Wörner, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums, der auch SpaceX mit Interesse verfolgt.

Er hält die jüngste Nasa-Entscheidung einen "bemerkenswerten Schritt". Denn die Nasa überlässt beiden Unternehmen die Entscheidung, wie genau die Astronauten-Transportkapseln designt werden. SpaceX baut die Kapsel Dragon, Boeing setzt dagegen auf das Modell CST-100. "Die Nasa hofft, dass die Raumfahrt dadurch günstiger wird", sagt Wörner. Das Risiko, dass die Raumfahrt komplett privatisiert wird, sieht er nicht. Die letztliche Kontrolle und Entscheidung gebe die Nasa nicht aus der Hand.

Den wachsenden Kostendruck spürt man nicht nur in Amerika: Auch bei der Entwicklung der europäischen Trägerrakete Ariane-6-Rakete, die Satelliten ins All schicken soll, schaut die Europäische Weltraumagentur Esa immer stärker aufs Geld. Die Euro-Krise und die Sparkurse der Regierungen machen auch vor der Superrakete nicht Halt. Die Esa erwägt, ebenfalls Aufträge nach außen zu geben, in der Hoffnung, die Kosten zu senken und so weltweit mehr Aufträge zu generieren. Spätestens im Dezember will die Esa entscheiden, ob sie das rund drei Milliarden teure Prestigeprojekt Ariane 6 weiterverfolgt oder nicht. Musks ambitionierte Pläne verfolgen die Verantwortlichen der Esa ganz genau, so viel ist sicher.