Der Börsengang des Berliner Startup-Gründerzentrums Rocket Internet stößt nach Angaben des Unternehmens und der begleitenden Bank auf starke Resonanz. Es bestehe bereits Nachfrage über die gesamte Preisspanne hinweg, sagte Mitgründer und Vorstandschef Oliver Samwer. "Dass heute schon genug Orders vorliegen, zeigt das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen Rocket und sein Team."

Die den Börsengang begleitende Bank JP Morgan teilte mit, die Orderbücher seien schon kurz nach Beginn der Zeichnungsfrist einschließlich der Platzierungsreserve gefüllt gewesen.



Die Zeichnungsfrist läuft noch bis 7. Oktober, die Preisspanne liegt zwischen 35,50 und 42,50 Euro. Um einen Börsengang zum Erfolg zu machen, sollten die Bücher mindestens zweifach überzeichnet sein, damit die Banken und das Unternehmen sich die Käufer aussuchen können. Das Angebot umfasst nur neue Aktien.

Zwei große Börsengänge

Rocket Internet will am 9. Oktober an der Frankfurter Börse starten. Damit folgt Rocket dicht auf den Modehändler Zalando, der am 1. Oktober an die Börse geht. Hauptanteilseigner von Rocket Internet sind die Brüder Oliver, Marc und Alexander Samwer, die auch gut 16 Prozent an Zalando halten.

Rocket Internet war 2007 gegründet worden und bringt hauptsächlich Internet-Startups auf den Weg. Aktuell sind unter dem Rocket-Dach mehr als 50 Firmen in verschiedenen Weltregionen aktiv. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Online-Handel.