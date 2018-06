Sigmar Gabrielsrestriktiver Kurs beim Thema Waffenexporte passt der deutschen Rüstungsindustrie nicht: Sie droht dem Wirtschaftsminister und SPD-Chef mit Abwanderung ins Ausland. "Entweder wir bauen weiter Kapazitäten und damit noch mehr Arbeitsplätze ab – oder wir gehen ins Ausland", sagte Armin Papperger, Chef von Rheinmetall und Präsident des Rüstungsverbands, der Süddeutschen Zeitung. "Alle großen Rüstungsunternehmen prüfen, ob sie auf Dauer im Lande bleiben können", sagte er. "Wenn mein Land bei mir nicht kauft und mir gleichzeitig sagt, du darfst nicht exportieren, dann halte ich das nicht lange durch."



Die deutsche Rüstungsindustrie sei sehr flexibel. Andere Länder wie die Schweiz, Frankreich oder die USA "wären froh, würden wir dort investieren", sagte Papperger. "Dort könnten wir auch leichter exportieren."

Die Waffenbranche fürchtet um ihre Geschäfte, seit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) heikle Exporte zunehmend erschwert oder blockiert. Gabriel begründet dies unter anderem mit den Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine. Die wirtschaftlichen Interessen der Rüstungskonzerne stünden bei Exportfragen nicht an erster Stelle. Ausfuhren in Drittstaaten außerhalb der EU und der Nato sind der deutschen Waffenindustrie nur in Ausnahmefällen erlaubt. Bei einem Treffen mit Branchenvertretern hatte Gabriel ihr aber auch seine Unterstützung zugesagt. Die Genehmigung für den Export überwiegend zivil genutzter Güter und von Ersatzteilen soll beschleunigt werden.

Deutsche Rüstungsindustrie Deutsche Rüstungsindustrie Deutsche Rüstungsunternehmen liefern Panzer, U-Boote oder Kampfflugzeuge an viele Staaten – das ist bekannt. Diese Produkte machen allerdings nur ein Drittel der Wertschöpfung in der Branche aus. Den Großteil der Geschäfte machen die Rüstungskonzerne mit Computerprogrammen, Schutzanlagen oder Überwachungssystemen. Auch Lkw-Motoren oder Uniformen können zu Rüstungsgütern werden. Weltweit ist Deutschland der drittgrößte Rüstungsexporteur, nach den USA und Russland. Der Abstand ist allerdings groß: Während Amerikaner und Russen am Weltmarkt auf einen Anteil von 56 Prozent kommen, liegt der deutsche bei gerade mal sieben Prozent. Arbeitsplätze Mit dem Ende des Kalten Krieges hat sich die deutsche Rüstungsindustrie deutlich gewandelt. Vor der Wiedervereinigung beschäftigte sie rund 250.000 Menschen, 2011 waren es nach Angaben des Branchenverbands BDSV noch 98.000. Ihre Wertschöpfung lag 2011 bei rund 21,3 Milliarden Euro. Laut BDSV hängen aber Tausende weitere Jobs von der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie ab. In einer Studie für den Verband schätzt das Wirtschaftsforschungsinstitut WiFOR die Zahl der von der Branche gesicherten Stellen – bei Zulieferern und in der lokalen Wirtschaft – auf 316.000. Deutsche Rüstungsunternehmen Verglichen mit den großen Unternehmen in den USA sind die deutschen Rüstungsunternehmen eher kleine Spezialisten. Heckler & Koch beschäftigte 2012 etwa 630 Mitarbeiter. Mit Pistolen, Sturm- und Präzisionsgewehre setzte das Unternehmen 203 Millionen Euro um. Diehl Defence, die Rüstungssparte des Nürnberger Diehl-Konzerns, produziert Munition, Raketen und Ketten für Panzer. Ihr Umsatz lag 2013 bei 533 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl bei 2.910. Krauss-Maffei Wegman baut unter anderem den Kampfpanzer Leopard. 2012 erreichte das Unternehmen mit 2.590 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro. Die Rheinmetall Defence produziert Panzer, aber auch Munition oder Flugabwehrsysteme. 2013 beschäftigte das Unternehmen 9.200 Mitarbeiter und setzte 2,2 Milliarden Euro um. Thyssenkrupp Marine Systems baut U-Boote und Kriegsschiffe. Der Umsatz des Unternehmens lag in den Jahren 2012/13 bei 1,2 Milliarden Euro, die Mitarbeiterzahl bei 3.600.

Mit Gabriels Ministerium will Papperger in den kommenden Wochen über Schadensersatz für den gestoppten Export eines Gefechtsübungszentrums nach Russland verhandeln. "Der Vertrag hat einen Wert von 135 Millionen Euro", sagte er. "Jeder Euro weniger ist für uns ein Verlust." Er gehe davon aus, "dass es eine faire Lösung gibt", wolle aber "nichts verschenken".

Papperger widersprach Berichten, wonach große Teile des Übungszentrums bereits ausgeliefert worden seien. "Das steht alles auf einem Betriebsgelände von uns in Bremen, fertig verpackt in mehr als 70 voll beladenen Lkws", sagte er. "Die stehen nach Gabriels Exportveto wahrscheinlich noch längere Zeit dort."

Das deutsche Unternehmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW), mit dem Rheinmetall gemeinsam die Panzer Leopard und Puma produziert, plant derzeit einen Zusammenschluss mit dem französischen Konzern Nexter. Papperger sprach sich in der SZ für eine Fusion von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall aus. "KMW und Rheinmetall passen auch gut zusammen", sagte er. Auch Gabriel wirbt für einen Zusammenschluss der beiden deutschen Hersteller.