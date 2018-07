Im Gegensatz zu dem angestrebten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien ist die Abstimmung am 18. September in Schottland völlig legal. Am 15. Oktober 2012 unterschrieben der schottische Regionalminister Alex Salmond und der britische Premier David Cameron die entsprechende Vereinbarung von Edinburgh. Im Januar 2013 einigte sich das schottische Parlament auf die Frage, die den circa vier Millionen Wahlberechtigten vorgelegt wird: "Should Scotland be an independent country? Yes / No."

Auch 16 und 17 Jahre alte Schotten dürfen über ihre Zukunft mitentscheiden. Das Ziel der Bewegung ist es, einen unabhängigen Zukunftsstaat zu gründen, am 24. Januar 2016 soll der erste Unabhängigkeitstag gefeiert werden. Stimmen die Schotten für die Unabhängigkeit, würden im Herbst Verhandlungen über die Zukunft der politischen Beziehung zwischen Schottland und Großbritannien beginnen. Bis 2016 will Schottland auf jeden Fall Mitglied des Vereinigten Königreichs bleiben.