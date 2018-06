Vor einigen Jahren waren diese Jobs noch verpönt: Zum Höhepunkt der spanischen Immobilienblase hatten spanische Landwirte bisweilen Probleme, Erntehelfer zu finden, weil viele Spanier lieber auf dem Bau arbeiteten. Heute ist es umgekehrt: Wegen der Krise versuchen immer mehr arbeitslose Spanier, einen begehrten Job bei französischen Winzern zu ergattern. Allein in diesem Jahr sollen es 15.000 Spanier in französischen Weinbergen sein, Tendenz steigend. Selbst Spanier mit Universitätsabschluss arbeiten mit, so aussichtslos sind die Jobchancen in Spanien.