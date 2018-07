Wer Zalando in Berlin besucht, der lernt erst einmal, wie man faxt. Das Mode-Unternehmen ist so sehr online, dass ein Faxgerät schon antiquiert anmutet. Wer aber als Zalando-Mitarbeiter noch Aktien ordern will – und das lohnt sich, schließlich gibt es Rabatte und Gratisaktien – , der muss einen Auftrag an die Deutsche Bank faxen. Also hängt nun eine Faxanleitung im Fahrstuhl, inklusive Bild eines Faxgeräts und einer Wegbeschreibung zur nächsten Maschine.



Willkommen in der Zalando-Zentrale Berlin. Durchschnittsalter der Mitarbeiter: 29 Jahre. Arbeitssprache: größtenteils Englisch. Mehr als 4.000 Menschen arbeiten allein in der Hauptstadt, europaweit sind es mehr als 7.300. Zalando bietet den Deutschen im Netz, was die klassische Fußgängerzone nicht leisten kann: mit 150.000 Artikeln eine riesige Auswahl an Schuhen und Kleidung, verfügbar in fast allen Größen, problemlos zugeschickt – und bei Nicht-Gefallen noch problemloser zurückgeschickt.

Mehr als 600 Millionen Euro will der Online-Modehändler am Mittwoch in Frankfurt zum Börsenstart einnehmen. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt – 14 Millionen Kunden zählt das Zalando-Einkaufsportal mittlerweile. Auch wenn der Gewinn im ersten Halbjahr 2014 nur zarte 22,4 Millionen Euro betrug: Nicht allein Mitarbeiter sichern sich die Aktien, auch viele Großinvestoren sind angefixt. Schon jetzt ist die Aktie mehrfach überzeichnet.

Es sind drei Zahlen, die den Börsenhype ausmachen:



420 Milliarden Euro werden pro Jahr in Europa mit Mode umgesetzt.

38 Milliarden Euro davon entfallen auf das Online-Geschäft.

1,8 Milliarden Euro betrug der Umsatz von Zalando im vergangenen Jahr.

Es existiert also noch viel Luft nach oben. Zalando ist eine scheinbar lukrative Wette auf die Zukunft. "Der Markt ist noch lange nicht gesättigt", verspricht Unternehmenssprecher Boris Radke. Wachstum um jeden Preis und überall die Ersten zu sein: Das ist die Philosophie von Zalando. Und so wird es auch den Investoren verkauft.



Marlies Uken Marlies Uken ist Redakteurin im Ressort Wirtschaft und bloggt bei ZEIT ONLINE. Ihre Profilseite finden Sie hier.

Aber hinter Zalando steckt nicht nur die Geschichte, wie aus einem kleinen Start-up in der Sonnenburger Straße im Prenzlauer Berg Deutschlands erfolgreichster Online-Modehändler wurde. Zalando erzählt auch eine Geschichte über uns Deutsche und wie sich unser Konsumverhalten verändert.



Das Aus für Ausverkauft

In der Studie Einkaufen 4.0 nennt der Logistikkonzern DHL, der immens vom Online-Boom profitiert, den E-Commerce "die größte Veränderung des gesellschaftlichen Konsumverhaltens seit der Industrialisierung". E-Commerce, das ist das Ende der klassischen Ladenöffnungszeiten, das Aus für "Ausverkauft": Gibt es die Ware in dem einen Zentrallager nicht, verschickt sie eben ein anderer Standort – ohne dass der Kunde es mitbekommt.



Die sich wandelnden Konsumgewohnheiten haben Folgen, ökonomische und soziale. Zalando hat zwar viele Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. In den Logistikzentren arbeiten oft Geringqualifizierte, die sonst kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Aber die Gewerkschaften laufen Sturm gegen die aus ihrer Sicht schlechten Arbeitsbedingungen, gegen zu niedrige Stundenlöhne, hohen Arbeitsdruck und fehlende Mitbestimmung.

Dazu kommen die Umweltfolgen. Wurde die neue Hose früher oft noch zu Fuß von der Fußgängerzone nach Hause transportiert, kommt sie heute per Kurier. Knapp 2,7 Milliarden Sendungen wurden laut Bundesverband Paket und Expresslogistik in Deutschland im vergangenen Jahr versandt. Mehr als die Hälfte davon schicken Unternehmen direkt an ihre Kunden – Tendenz steigend. Allein DHL, der exklusive Zustellpartner von Zalando, unterhält eine Flotte von 89.000 Fahrzeugen. Zwei Drittel davon sind kleine Transporter.