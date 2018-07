Für Zalando-Kunden in Deutschland ist es ein Segen: Einhundert Tage lang können sie ihre Waren an den Onlinemodehändler zurückschicken – ohne Rechtfertigung, ohne Kosten. Mindestens jedes zweite verschickte Zalando-Paket landet daher wieder bei dem Versandhändler. Genaue Zahlen will das Unternehmen nicht nennen.



Aber wer schickt eigentlich die Waren zurück, eher Männer oder Frauen? Zahlen der Forschungsstelle Retourenmanagment an der Universität Bamberg, die das Statistikportal Statista aufbereitet hat, zeigen, dass es vor allem Frauen sind, die ohne Scheu ein Paket retour geben. Gerade im Bereich Mode schicken sie besonders häufig die bestellten Artikel zurück. Auffällig ist: Elektronik-Artikel und Medien wie Bücher und CDs werden weitaus seltener zurückgeschickt als Kleidung. Hier ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen zudem weitaus geringer.

Die Zahlen sind spannend, weil sie ein Schlaglicht auf eine ganz besondere Käuferschicht werfen: die 14-bis 29-Jährigen, also besonders junge Kunden. Nur sie wurden in der Umfrage befragt. Allerdings sind die Zahlen nicht repräsentativ, da die Stichprobe mit nur 538 Teilnehmern zu gering ist.



Retourenspezialisten unterscheiden zwischen Alpha- und Betaquoten. Unter Alpha-Retouren verstehen die Fachleute die Rücksendung eines ganzen Pakets. Die Betaquote bezieht sich dagegen auf einen speziellen Artikel. Weil Kunden in der Regel meist mehr als einen Artikel bestellen, ist die Beta-Quote in der Regel niedriger als die Alpha-Quote.