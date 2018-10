"Armutsgefährdet" ist ein merkwürdiger Begriff. Als armutsgefährdet gilt eine Person, wenn sie mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens, gemessen am Median, zurechtkommen muss.



Sozialwissenschaftler aber sagen: Armut bemisst sich nicht nur am Einkommen, sondern auch an vielen anderen Faktoren, etwa der Bildung, der Gesundheit, der Sicherheit und ganz allgemein an der Frage, ob jemand am sozialen Leben teilhaben kann. Wenn sie nur die Einkommen betrachten, sprechen sie deshalb lieber von Armutsgefährdung, nicht von Armut. In der Öffentlichkeit werden beide Begriffe aber meist synonym verwendet.



Unsere Karte, erstellt vom Statistikportal Statista für ZEIT ONLINE, zeigt, wo in Deutschland besonders viele Arme leben. Es sind vor allem Regionen, die den Niedergang großer Industrien verkraften müssen. Bremen hat den höchsten Anteil, darauf folgen die ostdeutschen Bundesländer und Nordrhein-Westfalen. Besonders wenige Arme leben hingegen im Süden. Klar, dort geht es der Wirtschaft besonders gut.