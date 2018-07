Der Chef der streikenden Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, hat eine Pause im Arbeitskampf angekündigt. Im ZDF sagte Weselsky, er denke, dass es ab Montag mindestens "eine Woche Pause" geben werde. Damit solle auch der Bahn Gelegenheit gegeben werden, "entsprechende Vorbereitungen zu treffen".

Mit Blick auf die Auswirkungen der für am Wochenende laufenden Arbeitsniederlegung sagte Weselsky, er bedauere sehr, dass die Reisenden den Folgen ausgesetzt seien. Der aktuelle Streik, der noch bis Montagmorgen andauern soll, hatte am Samstag bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen geführt.

Man sei durch die Bahn zum Arbeitskampf "provoziert und gezwungen" worden, sagte Weselsky. Der Konzern halte weiter daran fest, Verhandlungen unter Vorbedingungen zu führen, die für die GDL unannehmbar seien. Die vom DB-Konzern vorgelegten Angebote sähen "auf den ersten Blick gut" aus. Doch die "entscheidende Komponente" werde "verschleiert".



Letztes Bahn-Angebot abgelehnt

Um den Arbeitskampf in letzter Minute abzuwenden, hatte die Bahn am Freitag ein neues Angebot vorgelegt. Dieses sieht eine dreistufige Gehaltserhöhung um fünf Prozent bis Juli 2016 sowie eine Einmalzahlung von rund 325 Euro vor. Zudem bot der Konzern an, zum Abbau von Mehrarbeit 200 zusätzliche Lokführer einzustellen.

Die GDL wies den Vorstoß zurück und warf dem Konzern "faule Tricks" vor. Die Gewerkschaft fordert unter anderem fünf Prozent mehr Lohn und eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit.



Entscheidender Streitpunkt ist jedoch die GDL-Forderung, künftig die Tarifverhandlungen nicht nur für die Lokführer zu führen, sondern auch für andere Berufsgruppen wie Zugbegleiter und Bordgastronomen. Für diese ist bisher die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zuständig.



Die Bundesregierung plant ein Gesetz zur Tarifeinheit, um den Wettbewerb unterschiedlicher Gewerkschaften in einem Betrieb zu begrenzen. Bei Gewerkschaften, aber auch in der Koalition stoßen die Pläne auf Vorbehalte.