Europa, das ist ein energiepolitischer Flickenteppich: Die Osteuropäer setzen vor allem auf die fossilen Energieträger, weil Kohle derzeit so günstig scheint. Die Skandinavier haben schon jetzt einen hohen Ökostromanteil – vor allem wegen der Wasserkraft. Großbritannien will Atomkraftwerke bauen, die Franzosen planen dagegen, langfristig aus der Kernenergie auszusteigen.

All diese unterschiedlichen Interessen trafen auf dem EU-Gipfel in Brüssel aufeinander. Klar ist: Die einzelnen Mitgliedstaaten entscheiden über ihren Energiemix selbst – und daran will auch niemand rütteln. Zugleich aber mussten die Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Position für den Klimaschutz in der EU finden. Und so begann ein stundenlanges Geschacher. Herauskam – das mag kaum überraschen: der kleinste gemeinsame Nenner. Er mag vielen Klimaschützern nicht weit genug gehen. Aber er spiegelt nun mal die realen Machtverhältnisse in der EU wider. Wir stellen fünf Länder und ihre Interessen vor und sagen, was die Beschlüsse für sie bedeuten.



Polen:

Der Nachbar im Osten sperrt sich schon seit Jahren gegen zu hohe Auflagen beim Klimaschutz. Der Grund ist simpel: Das Land gewinnt rund 90 Prozent seines Stroms aus Kohle. Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit zeigten die Kohlekumpel in Polen der neuen Ministerpräsidentin Ewa Kopacz, was sie von ihr erwarteten: Sie demonstrierten für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Die vier großen, staatlichen Bergbauunternehmen in Polen stehen unter immensem Druck, weil sie immer weniger Gewinn machen.

Schon jetzt kommt die EU Warschau stark entgegen: Die polnische Industrie bekommt die CO2-Verschmutzungsrechte im Rahmen des Emissionshandels noch umsonst – deutsche Stromkonzerne müssen die Rechte dagegen ersteigern.

Trotzdem gehört Polen zu den fünf Ländern in der EU, die im Jahr 2012 ihren CO2-Ausstoß nicht gemindert, sondern erhöht haben. In Polen sind Windräder mit einer Kapazität von gerade einmal 3.727 Megawatt installiert – Deutschland kommt auf mehr als 33.700 Megawatt. Vor allem das Energiesparen gelingt den Polen nicht: Im Vergleich zum Jahr 2005 haben sie 2012 sogar 6,1 Prozent mehr Energie verbraucht und landen damit auf Platz drei der ineffizientesten Staaten in der EU.

Das bringt Polen das Energie- und Klimapaket:

Polen hat in den nächtlichen Verhandlungen viel durchsetzen können. Es darf seiner Industrie weiterhin kostenlos CO2-Zertifikate zuteilen. Zudem wird es sogar einen neuen Fonds geben, in welchem zwei Prozent aller Zertifikate beiseitegelegt werden. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt in Polen mit 8.700 Euro weit unter den 60 Prozent des EU-Durchschnitts. Das eröffnet Polen die Möglichkeit, so sehen es die Beschlüsse vor, Mittel aus diesem neuen Fonds abzugreifen. Es gibt also Cash. Die Gelder dürfen aber nicht einfach in die Haushaltssanierung fließen, sondern die polnische Regierung muss sie zur Modernisierung des Energiesektors einsetzen – eine kluge Bedingung.

Deutschland:

Deutschland sieht sich gern als Vorreiter in Energie- und Klimafragen, schließlich ist es das Land der Energiewende. Doch die Realität sieht anders aus: Die CO2-Emissionen sind gestiegen, Deutschland gehört mit einem Plus von zwei Prozent im vergangenen Jahr zu den größten CO2-Verschmutzern in Europa. Wie kann das sein? Verrückterweise liegt das am Erfolg des Ökostroms und seiner Vorfahrt im Stromnetz. Der ohne Brennstoffkosten produzierte Ökostrom lässt die Börsenpreise einbrechen. Und so rentieren sich vor allem nur noch abgeschriebene, aber ineffiziente Kohlekraftwerke.

Deutschland ist eines der wenigen Länder, das sich für ehrgeizige Ziele auf dem EU-Gipfel eingesetzt hat. Dabei wollen die Deutschen gar nicht alleine als Vorkämpfer dastehen. Schließlich müsste die Energie- und Klimapolitik ein europäisches Anliegen sein, nicht nur ein deutsches. Beim Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch muss Deutschland bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18 Prozent erreichen. Geschafft haben wir schon 12,4 Prozent. Das ist gut, aber nicht top: Länder wie Schweden oder Estland haben ihr Ziel sogar schon übertroffen.

Das bringt Deutschland der Deal:

Für Deutschland ist die Bilanz zweischneidig. Immerhin gibt es ein Abkommen, das war vor einigen Tagen noch nicht selbstverständlich. Allerdings musste Deutschland dafür von seinen Forderungen abrücken: Zwar konnte es eine CO2-Reduktion von 40 Prozent bis 2030 durchsetzen. Aber der Anteil Erneuerbarer soll nicht wie geplant auf 30 Prozent steigen, sondern lediglich auf mindestens 27 Prozent. Gut für Deutschland: Der Ökostrom darf weiterhin per Umlage gefördert werden – es handelt sich nicht um eine wettbewerbswidrige Beihilfe.



Die Ökoziele werden erstmals nicht mehr für jedes Land in ein nationales Ziel übersetzt, sondern gelten einfach EU-weit. Schon jetzt warnt vor allem die deutsche Ökostrombranche, dass die Entscheidungen für noch mehr Investitionsunsicherheit sorgen werden.