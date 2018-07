Selbst Elke König, die Chefin der deutschen Finanzaufsicht BaFin, hat am Ende nicht mehr an das Gelingen des Stresstests geglaubt. Noch vor 14 Tagen sei sie sich vorgekommen wie eine Bauherrin, die ihr Eigenheim eine Woche vor dem Einzug besichtigt, sagte sie vor wenigen Tagen der "Börsenzeitung". "Da schaut man sich um und denkt: Das wird nie etwas". Aber in den vergangenen Wochen sei dann doch noch sehr viel erledigt worden.

Offene Worte. Immerhin war die BaFin-Chefin mitverantwortlich für den von der Europäischen Zentralbank (EZB) orchestrierten Bilanz- und Stresstest der europäischen Großbanken.

Nun ging doch alles glatt. Was hatten die Verschwörungstheoretiker und Berufskritiker nicht alles geweissagt? Dass mindestens dreißig europäische Banken durch den großen Bilanztest rasseln würden. Dass schon aus politischen Gründen auch mehrere deutsche Institute unter den Opfern sein würden. Allein schon deshalb, weil die Zentralbank damit beweisen könne, wie streng sie sei. Und natürlich, dass die EZB den Großeinsatz niemals vor dem offiziellen Beginn der Bankenunion am 4. November werde abschließen können.



Doch nun steht fest: Nur 25 der 130 untersuchten Banken sind durchgefallen. Zwölf dieser Institute hatten ihr Eigenkapital schon während des Tests erhöht. Dazu gehört die Münchener Hypothekenbank. Unter dem Strich haben also nur 13 Institute den Test wirklich nicht bestanden. Ihnen bescheinigte die EZB insgesamt eine Kapitallücke von zehn Milliarden Euro, die sie nun innerhalb von sechs Monaten schließen müssen.



Großes Kapitalloch in Italien

Mit Ausnahme der Münchener Hypothekenbank haben alle deutschen Geldhäuser den Test bestanden, auch der Wackelkandidat HSH Nordbank. Unter den 13 richtigen Durchfallern sind zwei Institute aus Griechenland, eines aus Zypern, die französisch-belgische Dexia sowie gleich vier italienische Banken. Das größte Kapitalloch fand die EZB bei der italienischen Monte dei Paschi, der 2,1 Milliarden Euro fehlen.



Entsprechend zufrieden äußerte sich EZB-Vizepräsident Vitor Constancio: "Diese noch nie dagewesene tiefgehende Prüfung der Bilanzen wird das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Bankensektor stärken." Denn das war das Ziel: Sechs Jahre nach dem Lehman-Schock das Vertrauen in Europas Banken wiederherstellen, in der Hoffnung, dass die Kreditvergabe vor allem in den Krisenländern des Kontinents wieder anspringt.



Doch war der Test nun wirklich streng genug? Da gehen die Meinungen auseinander. Sven Giegold, Mitglied der Grünen im Europaparlament, attestierte "Mängel in der Analysemethode": "Durch die Fokussierung des Tests auf einzelne Banken bleibt der wahre Zustand von Europas Bankensystem weiter im Dunkeln."

Anderer Ansicht ist Liane Buchholz, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Öffentlicher Banken (VÖB), in dem die deutschen Landes- und Förderbanken organisiert sind: "Die Bilanzbewertung war wirklich sehr hart und hat zu Korrekturen und zu Kapitalherabsetzungen geführt." Der Stresstest sei über die Vorschriften zur Rechnungslegung hinausgegangen. "Es ist fahrlässig zu sagen, dass er nicht streng genug war." Auch ihr Kollege Michael Kemmer, Vertreter der Privatbanken, sagte: "Es hat sich gelohnt".



Für die Banken, die neu formierte Aufsicht sowie Tausende Wirtschaftsprüfer geht eine beispiellose und ohne Frage sehr übereilte Übung zu Ende. Denn als das Europäische Parlament im September 2013 die Grundlage für die EZB-Aufsicht verabschiedete, musste auf Geheiß der Politik alles ganz schnell gehen. Innerhalb nur eines Jahres sollte die neue zentrale Bankenaufsicht eine Superbehörde mit 1.000 Beschäftigten aufbauen und gleichzeitig den Test durchführen.