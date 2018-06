Japans Zentralbank hat überraschend angekündigt, seine Geldpolitik weiter zu lockern. Um das Wirtschaftswachstum des Landes anzutreiben, will sie die Finanzmärkte über den Aufkauf von Wertpapieren mit mehr Geld versorgen als bisher. An der Börse in Tokio schoss der Nikkei-Index für 225 führende Werte in einer ersten Reaktion um mehr als fünf Prozent in die Höhe. Zugleich verlor der Yen im Vergleich zum US-Dollar stark an Wert. Die Währung notierte zeitweise auf dem niedrigsten Stand seit sechs Jahren.

Die Zentralbank beschloss, die Geldbasis um jährlich 80 Billionen Yen auszuweiten – umgerechnet rund 582 Milliarden Euro. Das ist eine Aufstockung um 10 bis 20 Billionen Yen im Vergleich zu den bisherigen Plänen der Notenbank. Der Nachfragedämpfer infolge einer Anhebung der Verbrauchssteuer im April sowie ein deutlicher Rückgang bei den Ölpreisen hätten jüngst zu einem Druck auf die Preise geführt, hieß es.



Regierung und Zentralbank haben sich vorgenommen, Japan von der langjährigen Deflation – also einem konjunkturschädlichen Preisverfall auf breiter Front – zu befreien. Angepeilt ist für das kommende Frühjahr eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent. Japans Notenbank war im April vergangenen Jahres deshalb zu einer aggressiven Lockerung der Geldpolitik übergegangen.



Zuletzt gab es Hinweise, dass die Wirtschaft des Landes an Schwung verliert: Die Arbeitslosenquote ist im September gestiegen. Saisonal bereinigt betrug sie nach Angaben des Innenministeriums 3,6 Prozent, im August waren es noch 3,5 Prozent. Zugleich ging die Zahl der verfügbaren Stellen erstmals seit mehr als drei Jahren zurück.



Wirtschaftsminister Akira Amari sagte, die Regierung sei bereit, die Wirtschaft anzukurbeln. Es sei aber noch keine Entscheidung über ein neues Konjunkturprogramm getroffen worden, sagte er. Im Frühjahr war die japanische Wirtschaft so stark geschrumpft wie seit der Tsunami-Katastrophe im März 2011 nicht mehr. Der Grund dafür war die deutliche Anhebung der Mehrwertsteuer zum April. Ministerpräsident Shinzo Abe will bis zum Jahresende abwägen, ob er einer weiteren Erhöhung der Mehrwertsteuer um erneut zwei Prozent im kommenden Jahr zustimmt. Japan sieht sich mit einer riesigen Summe an öffentlichen Schulden konfrontiert.