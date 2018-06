Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor der Gefahr einer neuen globalen Wirtschaftskrise. Die Risiken für die Weltkonjunktur seien in den vergangenen Monaten wieder größer geworden, teilte der IWF mit.



In seinem Weltwirtschaftsausblick senkte der IWF die Prognose für das globale Wachstum für 2014 auf 3,3 Prozent. Im April war der Wert noch 0,4 Prozentpunkte höher. Auch für 2015 korrigierte der Währungsfonds die Aussichten nach unten und rechnet nun mit 3,8 Prozent Wachstum.



Für Deutschland erwartet der IWF eine deutlich schlechtere Entwicklung als bisher angenommen. So dürfte das Wachstum dieses Jahr lediglich 1,4 Prozent betragen. Das ist eine Absenkung von 0,5 Prozentpunkten seit dem IWF- Zwischenbericht vom Juli. 2015 soll das Wachstum in Deutschland 1,5 Prozent betragen, statt wie bisher vom Währungsfonds vorausgesagt um 1,7 Prozent.

Für die Euro-Zone rechnet der IWF mit 0,8 Prozent Wachstum in diesem und 1,3 Prozent im kommenden Jahr. Beide Werte wurden deutlich gesenkt. Große Abstriche macht der IWF bei Italien und Frankreich. Die spanische Wirtschaft sieht er dagegen auf einem stabilen Weg.

Rezession wirkt noch nach

"Die Geschwindigkeit des Wachstums hat in den letzten Jahren enttäuscht", schrieben die IWF-Experten. Vor allem in großen Volkswirtschaften werde trotz niedriger Zinsen zu wenig investiert und zu wenig für die Nachfrage getan. Zudem gebe es in zahlreichen Staaten den dringenden Bedarf an Strukturreformen. Die Spätfolgen der großen Rezession vor rund sechs Jahren seien hartnäckiger als bislang gedacht.

Eine große Sorge sei, dass die Erholung in der Euro-Zone stagniere. Auch geopolitische Krisen wie in der Ukraine oder in Nahost könnten weit über die betroffenen Gebiete hinaus ökonomischen Schaden anrichten, etwa durch steigende Energiepreise. Riskant sei zudem eine mögliche Überhitzung der Finanzmärkte. Die hohen Börsenkurse würden nicht die Zerbrechlichkeit der wirtschaftlichen Erholung widerspiegeln.



Große Probleme sieht der Währungsfonds unter anderem wegen der Sanktionen in der Ukraine-Krise weiterhin für die russische Wirtschaft. Auch der einstige Wachstumsmotor Brasilien kämpfe mit einer noch schwächeren Konjunktur als zuletzt erwartet. Weniger Schwierigkeiten erwartet der IWF für China, dessen Wachstum in den kommenden beiden Jahren über sieben Prozent bleiben soll. Auch Indien habe sich nach einer Schwächephase wieder gefangen.