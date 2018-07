Die Eurozone hat die Rezession hinter sich gelassen, aber von einem nachhaltigen Aufschwung ist sie weit entfernt. Gerade in den großen Euro-Ländern Frankreich, Deutschland und Italien wird die Wirtschaft im laufenden Jahr nur wenig wachsen. Für Italien prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IMF) sogar ein Minus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus der Grafik hervorgeht, die das Statisitikportal Statista für ZEIT ONLINE erstellt hat. Für die gesamte Eurozone erwartet der Währungsfonds nur ein Mini-Plus von 0,8 Prozent im laufenden Jahr.

Die griechische Wirtschaft wird die über Jahre anhaltende Rezession endgültig beenden: Sie zieht sogar an Frankreich vorbei und könnte um 0,6 Prozent zulegen. Zum Jahresende will Griechenland auch aus dem Rettungsprogramm des IMF aussteigen. Sehr gut läuft die Wirtschaft in den beiden Nicht-Euro-Ländern Polen und Großbritannien. Auch Irland, das von 2011 bis 2013 internationale Finanzhilfen benötigte, wird in diesem Jahr um über drei Prozent wachsen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist eher pessimistisch angesichts der konjunkturellen Ausblicke. Die weltweiten Krisen erhöhten die Unsicherheit, der Reformprozess in den Euro-Krisenländern sei ins Stocken geraten, schreibt die EZB in ihrem jüngsten Monatsbericht. Beides dämpfe die Wachstumsaussichten. Für 2015 rechnet die Notenbank nach wie vor mit einer "mäßigen Erholung".

IWF-Chefin Christine Lagarde hat Ländern mit schwachem Wachstum empfohlen, mehr zu investieren. In der Folge würden auch die Staatshaushalte von einer besseren Konjunktur profitieren, sagte sie auf der Weltbanktagung in der vergangenen Woche. In Deutschland ist gerade eine Debatte entbrannt, ob Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble das Ziel einer schwarzen Null aufgeben soll, um mit mehr Investitionen die schwache Konjunktur zu stützen.