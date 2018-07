Das Umland mag toll sein, die Lebensqualität hoch: Aber für viele Münchner ist das Wohnen in der bayrischen Hauptstadt alles andere als ein Vergnügen. Im vergangenen Jahr lag der Aufschlag zwischen der aktuellen Bestandsmiete und der Miete im Fall einer Neuvermietung bei 25 Prozent. Pro Quadratmeter wurden laut Mietspiegel für eine 65 Quadratmeterwohnung 10,25 Euro fällig. Neu zu vermietende Wohnungen wurden dagegen für 12,86 Euro angeboten – der Spitzenwert in Deutschland.



Auch in anderen Städten sieht es nicht besser aus, wie die Zahlen des Bundesjustizministeriums zeigen, die ZEIT ONLINE grafisch aufbereitet hat: In Münster und Frankfurt am Main verlangen Vermieter sogar einen Aufschlag von 30 Prozent.



Mieten müssen auch für Normalverdiener bezahlbar bleiben, sind sich CDU/CSU und SPD einig und haben daher am Dienstag die Mietpreisbremse beschlossen. Sie sieht vor, dass in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt bei einer Neuvermietung die Miete nur maximal um zehn Prozent im Vergleich zur ortsüblichen Miete steigen darf. Außerdem ändert sich die Bezahlung des Maklers: Wer ihn bestellt, der muss ihn auch bezahlen – bislang war es die Regel, dass der Mieter die Kosten der Wohnungsvermittlung trägt.



Das Bundesjustizministerium hat einmal überschlagen, wie viel das sogenannte Bestellerprinzip und das neue Mietrecht kosten könnte. Die Zahlen beeindrucken, denn sie zeigen, wie groß der Kostenblock war, den bislang die Mieter schultern mussten:

Demnach müssen die Vermieter wegen der Mietpreisbremse mit Einnahmeverlusten beziehungsweise höhere Kosten in Höhe von rund 523 Millionen Euro rechnen – und zwar jährlich. Diese Summe setzt sich aus drei Teilen zusammen:



entgangene Mieteinnahmen in Höhe von 284 Millionen Euro,

214 Millionen Euro, weil die Vermieter nun den Makler bestellen müssen,



25 Millionen Euro für den Mehraufwand, weil Vermieter die Mieten neu schätzen müssen.

Kaum überraschend, dass die Makler schon angekündigt haben, vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die neue Regel zu klagen. Im Schnitt mussten Mieter mit rund 2,38 Monatsmieten kalkulieren, die sie dem Makler zahlen mussten: für Besichtigung, Exposé und Vertragsabschluss.

Für die Mieter kalkuliert die Bundesregierung mit einer Millionenschweren Entlastung: Sie sparen 284 Millionen Euro jährlich, weil die Mieten nicht mehr so stark steigen. Hinzu kommen 573 Millionen Euro pro Jahr, die nicht mehr an den Makler bezahlt werden müssen.