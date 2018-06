Die Bundesregierung will stärkere Anreize für die friedliche Beilegung von Tarifkonflikten mit Berufsgewerkschaften wie der GDL schaffen. Bei einem Konflikt konkurrierender Gewerkschaften im selben Betrieb eines Unternehmens solle künftig das Mehrheitsprinzip gelten. Wirksam sei dann der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern in dem Betrieb. "Im Fall einer Tarifkollision gilt der Tarifvertrag, der die größte Akzeptanz hat in der Belegschaft", sagte Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD).

Damit würden diejenigen Tarifkräfte gestärkt, die Verhandlungen im Sinne des gesamten Betriebes führten. Welche Auswirkungen die für Mitte 2015 geplante Regelung auf die Streiks der Lokführer bei der Deutschen Bahn und der Piloten bei Lufthansa hätte, ließ Nahles offen. Das Mehrheitsprinzip greife nur im Streitfall. Unterschiedliche Gewerkschaften in einem Betrieb könnten sich weiterhin absprechen, dass sie jeweils nur für bestimmte Arbeitnehmergruppen wie Piloten oder Ärzte verhandelten.

Oberstes Ziel des Gesetzentwurfs sei eine "Stärkung der Tarifautonomie", sagte Nahles der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dafür wolle sie einen "Konfliktlösungsmechanismus" bei Tarifkollisionen schaffen. Im Gegenzug für die Mehrheitsregel sollen der unterlegenen Gewerkschaft dem Bericht zufolge unter anderem neue gesetzliche Anhörungsrechte eingeräumt werden.

Mit dem Gesetz werde die Tarifautonomie gestärkt, weil es in der Verantwortung der Tarifpartner bleibe, Tarifkollisionen zu vermeiden, sagte Nahles. Das Streikrecht von Gewerkschaften soll von dem Gesetz unberührt bleiben. In ihrem Entwurf finde sich keine Aussage zu Arbeitskämpfen, sagte die Ministerin.

Verfassungsrechtliche Bedenken wies Nahles zurück. "Wir sind überzeugt, dass dieser Gesetzentwurf verfassungsgemäß ist und vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hätte", sagte die SPD-Politikerin. Spartengewerkschaften wie die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund hatten angekündigt, vor das Verfassungsgericht zu ziehen, weil sie sich in ihrer Existenz bedroht sähen.

Das Kabinett soll das Gesetz am 3. Dezember auf den Weg bringen. In Kraft treten soll es zum 1. Juli 2015.