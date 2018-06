In Mannheim hatten sie schon vor ein paar Jahren den richtigen Riecher. Als die dortige Universität 2011 Ehrendoktortitel verlieh, sagte Wirtschaftsprofessor Martin Peitz, er wäre nicht überrascht, diesen Namen einmal wiederzusehen: Auf der Vorschlagsliste für den nächsten Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften – die Rede war von Jean Tirole. Der Ökonom ist in der Fachwelt hochgeschätzt, aber vielen auch wirtschaftlich interessierten Menschen gänzlich unbekannt.



Denn Tirole ist einer dieser arbeitswütigen Wissenschaftler, die für echte Erkenntnis sorgen – aber nur wenige knackige, leicht verständliche und greifbare Thesen liefern. Im Dauerfeuer von Leitartikeln, News-Aufmachern und Talkshowdebatten bleiben sie ungehört. Doch jetzt würdigte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften den Wirtschaftsprofessor aus Toulouse: Sie verleiht ihm für seine Forschungen über Marktmacht und Regulierung den Preis der Schwedischen Reichsbank für ökonomische Forschung in Gedenken an Alfred Nobel.



Wer sich Tirole nähert, dem fällt ein Missverhältnis auf. Der Spitzenforscher ist nur in Fachkreisen bekannt, doch das Stockholmer Komitee nennt ihn einen "der einflussreichsten Ökonomen unserer Zeit". Wie passt das zusammen?



Nobelpreise Die Nobelpreise Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der schwedische Forscher und Großindustrielle Alfred Nobel (1833–1896) einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der Erfinder des Dynamits konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Krieg genutzt wurde. Der engagierte Pazifist vermachte sein Vermögen schließlich einer Stiftung. Die Zinsen daraus sollten Preise für jene finanzieren, die "im vorhergehenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen erwiesen haben". Die Nobelpreisjurys sind hingegen dazu übergegangen, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte abzuwarten, bis sie die Preise verleihen. Begründet wird dies damit, dass nicht rasch klar sei, ob eine Leistung tatsächlich von derart großer Bedeutung ist, dass sie mit einem Nobelpreis geehrt werden sollte. Dotierung und Verleihung Die Preise werden seit 1901 vergeben. Die Dotierung stieg von anfangs 150.800 schwedischen Kronen auf zehn Millionen Kronen (rund eine Million Euro). Ab 2012 reduzierte sich die Summe um 20 Prozent, um auch künftig die Aufgaben der Stiftung finanzieren zu können. Damit ist der Preis nun mit acht Millionen Kronen dotiert, umgerechnet rund 878.000 Euro. Bis zu drei Menschen können sich einen wissenschaftlichen Preis teilen. Der Friedensnobelpreis wird auch an Organisationen verliehen. Am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und die goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich füllen sich die Konten der Ausgezeichneten mit dem Preisgeld, das versteuert werden muss. Gibt es mehrere Preisträger in einer Kategorie, wird es aufgeteilt. Preisregen Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Seit 1980 vergibt die Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung die Right Livelihood Awards, die oft als Alternative Nobelpreise bezeichnet werden. Die Preisträger für Physik und Chemie werden immer von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die der Medizin vom Karolinska-Institut in Stockholm und die Literaturpreisträger von der Königlich-Schwedischen Akademie der Künste ausgewählt. Die Friedenspreisträger bestimmt ein Ausschuss des norwegischen Parlaments in Oslo. Bekanntgabe Traditionell werden jedes Jahr im Oktober zunächst die Geehrten in der Kategorie Medizin bekannt gegeben, gefolgt von Physik, Chemie, Literatur, Frieden und den Preisträgern der Auszeichnung der Schwedischen Reichsbank zu Ehren Alfred Nobels. ZEIT ONLINE überträgt den Livestream von der Bekanntgabe. Die Preisträger 2015 im Überblick: Nobelpreis für Medizin/Physiologie – für die Entdeckung von Medikamenten gegen Parasiten Physik-Nobelpreis – für den Nachweis, dass Neutrinos sich verwandeln Chemie-Nobelpreis – für die Erkenntnis, wie sich unser Erbgut (DNA) selbst repariert Literatur-Nobelpreis – für Swetlana Alexijewitsch Friedensnobelpreis – für das Nationale Dialog-Quartett aus Tunesien Wirtschaftspreis – für Angus Deatons Analyse von Konsum, Armut und Wohlstand

Einer, der diesen vermeintlichen Widerspruch erklären kann, ist Ernst-Ludwig von Thadden. Der Rektor der Universität Mannheim kennt Tirole so gut wie kaum ein deutscher Ökonom; seit den frühen neunziger Jahren sind die beiden in engem Kontakt. Von Thadden sieht es so: Während andere, gerade die bei Nobelpreisen dominierenden US-Ökonomen "eine gewaltige Sache" entdeckt hätten, bearbeite Tirole sehr viele Gebiete. Das mache er mit einer enormen Gründlichkeit. "Er möchte den Markt verstehen und wissen, warum die Dinge wie funktionieren", erklärt von Thadden.

Wo ist der Markt vollkommen?

Tirole zerlegt die Märkte in ihre einzelnen Bestandteile – einem Uhrmacher ähnlich, der mit feiner Pinzette die Räder eines verzweigten Uhrwerks seziert. Das bringt: Verständnis. Wo ist der Markt unvollkommen? Wo wird manipuliert, wo eingegriffen? Wer hat welche Informationen? Was es nicht bringt: die eine große These, die sich auf ein paar Wörter zusammenfassen lässt. "Das hat ihm gelegentlich in den USA den Ruf eingebracht, nicht originell genug für den Nobelpreis zu sein", meint von Thadden. "Aber das ist Unsinn, denn er hat gleich mehrere Durchbrüche erzielt, die jeder für sich schon preiswürdig sind."



Diese stille Arbeit wird in den Medien selten gehört, sie ist deshalb aber nicht minder einflussreich. "Die Erkenntnisse beeinflussen, wie wir Regulierung und Wettbewerbspolitik heute denken", ist sich auch Tomaso Duso sicher. Er leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die Abteilung "Unternehmen und Märkte". Die Frage, ob der Staat bei Monopolen oder wenigen dominierenden Unternehmen eingreifen sollte, sei vor wenigen Jahren noch vor allem von Juristen beantwortet worden. Jetzt greife die Denke Tiroles.



Seien es Telekommunikationskonzerne oder IT-Riesen wie Google oder Microsoft: Wie ein Markt wirklich funktioniert, verstehen Regulierer und Fachleute heute auch dank der Erkenntnisse von Tirole. Er hat gezeigt, dass jeder Markt völlig unterschiedlich funktionieren kann – und deshalb auch ganz anders behandelt werden muss. Das mag banal klingen, ist für die Wirtschaftswissenschaft aber revolutionär. Was Tirole an Erkenntnissen zutage gefördert hat, rüttelt an den Grundfesten, nach denen Fachleute und Politiker Wirtschaft interpretieren und lenken wollen.

"Die einfachen Lösungen sind oft nicht die besten"

Denn das grundsätzliche Verständnis von Märkten funktioniert bis heute relativ holzschnittartig: Grundsätzlich ist der Wettbewerb dem Monopol vorzuziehen; grundsätzlich sorgt ein dominierendes Unternehmen für überhöhte Preise und miese Produkte. Per Strömberg, Mitglied der Stockholmer Wissenschaftsakademie, sagt: "Tirole hat Wege erforscht, den Wettbewerb in diesen Märkten auf die absolut beste Art und Weise zu regulieren" – und zwar nicht mit einer Lösung für alle. "Tirole denkt neu", sagt von Thadden anerkennend.



Der Franzose hat Standardwerke für die Ökonomen-Ausbildung geschrieben und immer wieder Menschen beeinflusst, die seine Denke weiterleben. Massimo Motta, Chefökonom bei der EU-Kommission in Brüssel, hat einst bei ihm gelernt. Tiroles Forschung hilft Wettbewerbsbehörden weltweit bei ihrer Arbeit. "Ob sie über Preisdumping oder Exklusivverträge urteilen müssen oder entscheiden müssen, ob sie eine Fusion zweier Unternehmen erlauben – in all solchen Situationen hat Tiroles Arbeit großen Einfluss", sagt Wirtschaftsprofessor Strömberg. Tiroles Botschaft: "Die einfachen Lösungen sind oft nicht die besten."