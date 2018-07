Der im Zusammenhang mit der Steueraffäre um Uli Hoeneß festgenommene Bankangestellte soll nach dem Willen deutscher Behörden ausgeliefert werden. Die Vorbereitungen dafür liefen, teilte die Warschauer Staatsanwaltschaft mit. Das Bezirksgericht habe einen Haftbefehl abgelehnt, dem Mann aber verboten, das Land zu verlassen. Zudem sei sein Pass eingezogen worden und er habe eine Kaution in Höhe von 250.000 Euro hinterlegen müssen.



Die Warschauer Behörde bestätigte, dass es sich bei dem Festgenommenen, um einen Beteiligten an der Steueraffäre um Hoeneß handele. Nähere Details zur Person wurden nicht genannt.



Laut einem Bericht der Mainzer Allgemeinen Zeitung hatte eine Zielfahndung des bayerischen Landeskriminalamts zur Festnahme des Bankers geführt. Die Zeitung beruft sich dabei auf Informationen des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden. Der Banker soll in den 1990er Jahren bei der Schweizer Privatbank Vontobel Hoeneß' Finanzgeschäfte betreut haben. Daher werde ihm Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorgeworfen.

Hoeneß sitzt seit dem 2. Juni im Gefängnis in Landsberg am Lech. Das Landgericht München II hatte den 62-Jährigen im März wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 28,5 Millionen zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt.