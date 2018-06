Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November um 16.000 auf 2.717.000 gesunken. Das sind 89.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 6,3 Prozent.

Saisonbereinigt sank die Zahl im November um 14.000 auf 2,872 Millionen. Im Westen Deutschlands ging die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenzahl um 9.000 zurück, im Osten sank sie um 5.000. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, sagte, der Arbeitsmarkt habe sich trotz verhaltenen Wirtschaftswachstums günstig entwickelt. Ein Rückgang im November sei üblich, er sei in diesem Jahr aber stärker ausgefallen als im Vorjahr.

Die Statistik deckt sich mit den Erwartungen von Volkswirten, die zum Spätherbst von 2,72 Millionen Arbeitslosen ausgegangen waren – etwa 10.000 weniger als im Oktober. Der Rückgang der November-Erwerbslosigkeit fiel damit etwas stärker aus als im Schnitt der vergangenen drei Jahre.

Mit wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt rechnen die Fachleute dagegen in den kommenden Monaten. Dämpfend könnte sich dabei möglicherweise die Mindestlohn-Regelung auswirken, die von Januar an gilt, gaben die Volkswirte zu bedenken. Dies zeige sich vermutlich schon im Dezember. Mittelfristig jedoch dürfte die Konjunktur wieder anziehen, was sich auch auf den Arbeitsmarkt positiv auswirken werde, erwarten die Fachleute.

Das Statistische Bundesamt gab Zahlen zur Erwerbstätigkeit im Oktober bekannt. Demnach waren erstmals 43 Millionen Menschen erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Amtes ist das ein Anstieg von 408.000 Personen oder einem Prozent im Vergleich zum Oktober 2013. In den Monaten Mai bis September 2014 hatte die entsprechende Zuwachsrate stabil bei 0,9 Prozent gelegen.