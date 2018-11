Die Makler wollen doch nicht wie angekündigt streiken. In einer Urabstimmung des Bundesverbands für die Immobilienwirtschaft (BVFI) votierte knapp ein Drittel der Mitglieder, die ihre Stimme abgegeben hatten, für einen Streik. Für einen Streik hätten es zwei Drittel sein müssen.



Sechs Prozent waren dagegen, 64 Prozent enthielten sich, wie der Verband mitteilte. Teilgenommen hatten 31 Prozent der 12.000 Verbandsmitglieder.

Mit ihrem Streik wollten die Makler gegen das sogenannte Bestellerprinzip demonstrieren. Dieses sieht vor, dass derjenige den Makler bezahlen muss, der ihn beauftragt hat. Bisher sind es meist die Mieter, die für den Makler zahlen, wenn der Vertrag geschlossen wird. Und das auch, wenn der Makler von dem Vermieter bestellt wurde.

Der Branchenverband Ring Deutscher Makler hatte die Streikankündigung zuvor stark kritisiert. Viele Branchenangehörige hatten sich zudem von dem Aufruf distanziert.



Der BVFI befürchtet, dass viele Arbeitsplätze in der Branche wegfallen würden, wenn das Bestellerprinzip beschlossen wird. Das könnte bereits am Freitag im Bundestag geschehen. "Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzesentwurf zum sogenannten Bestellerprinzip führt zu Vernichtung von ca. 10.000 Maklerbetrieben, was für etwa ein Drittel aller Maklerunternehmen das Aus bedeuten würde", hieß es in dem Aufruf zur Urabstimmung.