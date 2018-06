Der Bund ist mit rund 38.600 Wohnungen einer der größten Immobilienbesitzer in Deutschland. Das soll sich ändern, mittelfristig will er alle Wohnungen loswerden. "Der Bund wird diese Bestände sukzessive verkaufen", sagte ein Regierungssprecher. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) solle sich künftig darauf konzentrieren, vor allem die wichtigen Immobilien wie Ministerien und Bundeswehrliegenschaften zu verwalten.



Pro Jahr habe der Bund zuletzt zwischen 1.000 und 3.000 Wohnungseinheiten auf den Markt gebracht, sagte der Sprecher weiter. 90 Prozent der bundeseigenen Wohnungen seien vor 1970 gebaut und entsprächen nur noch eingeschränkt den heutigen energetischen Anforderungen. Deshalb müssten sie mittelfristig saniert und modernisiert werden.

Ein großer Verkauf bahnt sich in Berlin an. Hier will der Bund rund 4.660 seiner 5.022 Wohnungen an die Stadt verkaufen. Anfang der Woche hatte es dazu ein Spitzengespräch mit Vertretern des Senats und der BImA gegeben. Die Verhandlungen sind nach Angaben der Beteiligten "auf gutem Weg".



Verschiedene Arbeitsgruppen sollen nun über Gutachten herausfinden, was die Wohnungen wert sind und wie das Verkaufsverfahren weitergehen soll. Erst dann wird feststehen, welchen Erlös der Verkauf einbringen wird und was mit den Wohnungen passiert.