Deutschland ist die stärkste Wirtschaftskraft in Europa, gibt den Ton in der Währungsunion an, prägt europäische Politik, scheut sich aber, die ihm zufallende Führungsrolle anzunehmen. Warum? Versteckt sich Deutschland hinter seiner Vergangenheit? Ist seine Politik immer noch zu sehr von den Ängsten und Erfahrungen der Weimarer Republik, der Geldentwertung, des Dritten Reichs geprägt? In deutschen Ohren klingt bei diesen Fragen sofort Skepsis an. Im Ausland aber werden diese Fragen gestellt – 25 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, 60 Jahre nach Beginn des Europäischen Projektes.

Der Brite Stephen Green geht der Frage des deutschen Zögerns in seinem jüngst erschienenen Buch Reluctant Meister nach. Green ist begeisterter Liebhaber der deutschen Kultur. Er hat deutsche Literatur und Philosophie studiert. Der Engländer ist einer der wenigen Autoren, der Deutschland mit den Augen eines Historikers, Philosophen und Wirtschaftsfachmannes beobachtet. Er war jahrelang Chef von HSBC, einer der größten Banken der Welt, ist sogar ordinierter Priester der Anglikanischen Kirche. Sein Buch langweilt daher weder mit historisch verstaubter Geschichte noch utopischem Wunschdenken, sondern fasziniert mit einer pragmatischen, mutigen Sicht auf Deutschland.



"In der jetzigen Krise ist es verständlich, dass man immer stärker nach Deutschland blickt und Führung erwartet", sagt Green und beugt gleich Missverständnissen vor: "nicht im geschichtlich beladenen Sinne des Führerprinzips, sondern ohne Demagogie, als konstruktiv führende Kraft mit Respekt vor den Befindlichkeiten und Interessen der Anderen". Das politische Gewicht habe sich in Europa von Paris nach Berlin verlagert, Großbritannien sei ohnehin zu ambivalent. Deutschland hingegen sei für die führende Rolle in Europa prädestiniert. "Es ist daher für uns alle wichtig zu analysieren, warum Deutschland so zögert."

Weltweiter Respekt

Green gibt seinem Buch – und den Deutschen – den Titel Reluctant Meister (zurückhaltender Meister). Er symbolisiert die Eigenschaften, auf die sich das deutsche Selbstbewusstsein konzentriert: hochkarätige Qualitätsarbeit trotz zungenbrecherischer Komplexität und sorgfältige Planung, weltweiter Respekt, aber kein Führungsanspruch. Davor schreckt Deutschland zurück. Vielleicht zeigt die Londoner Royal Academy of Art gerade deshalb eine Retrospektive des deutschen Nachkriegskünstlers Anselm Kiefer. Schon in der Eingangshalle des Museums empfängt das Publikum die Skulptur Sprache der Vögel: deutsche Adlerschwingen, die der bleiernen Last verbrannter Bücher der Geschichte nicht entkommen können. Eine Assoziation an die Bücherverbrennungen, aber auch an die Schwingen des Ikarus blitzt auf. Dass gerade jene Skulptur im Zentrum des Museums steht, wirkt wie eine Botschaft Londons an Berlin: Befreit euch von der Last, schaut nach vorn!

Diese Botschaft ist wichtig. Denn Deutschlands Politik beeinflusst mehr als zuvor die wirtschaftliche und politische Entwicklung in der Währungsunion, ja der gesamten Europäischen Union. Aber sie definiert sich aus deutschen Ängsten: der Furcht vor Inflation; einer tiefen Skepsis gegenüber der Europäischen Zentralbank; einem unerbittlichen Fokus auf eine straffe Fiskalpolitik. "Diese Inflation, diesen Verlust jeglicher Stabilität hat das deutsche Volk doch erlebt", beschwört Ifo-Chef Hans-Werner Sinn sein Publikum, als er in diesen Wochen sein Buch Eurotrap in London vorstellt. Soll doch Griechenland aus dem Euro austreten, soll doch die Kapitalflucht kommen. Die anwesenden Finanzfachleute in London schütteln den Kopf, wollen seinen Argumenten nicht folgen. Klammern sich die deutschen Volkswirte zu sehr an die Textbücher der Ökonomen, die aus der deutschen Historie des Ersten Weltkriegs, der Weimarer Republik und der galoppierenden Inflation in den zwanziger Jahren heraus argumentiert haben ?



Der Direktor des British Museum, Ian Macgregor, hat in einer großen Deutschland-Ausstellung Notgeld des Ersten Weltkrieges gestapelt. Er klärt die Briten in der BBC über die deutsche Angst vor Inflation, dem Verlust wirtschaftlicher und damit politischer Stabilität auf. Der Titel der Ausstellung lautet nicht von ungefähr Memories of a Nation – unvergessenes Trauma.



Nicht jeder ist Deutschland gegenüber so verständnisvoll: Volkswirte im Finanzzentrum der Londoner City kritisieren, dass der deutsche Finanzminister die schwarze Null "wie eine Monstranz" vor sich hertrage. Die Financial Times schimpft über die "geldpolitischen Theokraten" in Deutschland. Es sind Referenzen an den fast religiösen Eifer, mit dem Deutschland fiskalpolitische Disziplin predigt und vor der EZB-Politik warnt, überzeugt – für alle – das Richtige durchzusetzen.

Green macht dazu in seinem Buch eine interessante Beobachtung: Über Jahrhunderte wurde die deutsche Identität durch die Kultur, Ideen und den Geist geprägt – nicht durch geographische Grenzen. Ist den Deutschen deshalb ihre eigene Weltsicht so unumstößlich wichtig? Ist die "richtige" Idee immer auch Teil deutscher Identität? Und woher kommt der deutsche Ruf nach der "verdammten Pflicht- und Schuldigkeit", dieses "Richtige" zu tun ?