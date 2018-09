Die Autofahrer merken nicht viel, wenn sie über die A9 in Thüringen rollen. Vielleicht freuen sie sich, dass ein Teil der Strecke jetzt sechs statt vier Spuren hat. Und dass der Abschnitt endlich baustellenfrei ist. Aber dass unter den Reifen ihres Wagens womöglich die Zukunft des deutschen Straßenbaus vorbeizieht, wissen die wenigsten.

Bezahlt wurde dieser Autobahnausbau nämlich nicht wie üblich allein mit Steuergeldern. Auf der A9 zwischen der Ausfahrt Lederhose und der bayerischen Landesgrenze wird derzeit getestet, wie gut ein Modell funktioniert, das viele Politiker für die Lösung der Infrastrukturprobleme in Deutschland halten: Öffentlich-Private Partnerschaften – kurz ÖPP.

Das funktioniert so: Die Via Gateway Thüringen, ein Unternehmen, das jeweils zur Hälfte einem niederländischen und einem französischen Baukonzern gehört, hat vom Verkehrsministerium in Berlin den Auftrag erhalten, die A9 auf besagtem Streckenabschnitt zu erneuern, teilweise sechsspurig auszubauen und dann 20 Jahre lang zu betreiben.

Will Deutschland den Autobahnabschnitt nach dem Ausbau nutzen, muss es dafür Gebühren an die Betreibergesellschaft zahlen. Das Geld dafür kommt größtenteils aus der Lkw-Maut – nur ein kleiner Teil ist Steuergeld. Nach 20 Jahren geht der Straßenabschnitt dann wieder an den Bund. Vergleichbar ist das Ganze mit einem Mietvertrag für eine Wohnung: Der Mieter darf die Räume nutzen, allerdings richtet sich die Höhe der Miete auch nach dem Zustand der Wohnung. Wenn der Vermieter nicht für eine einwandfreie Qualität sorgt, reduziert sich der Preis.

Das Geschäft muss sich lohnen

Im Sommer wurde der neue Abschnitt der A9 fertiggestellt. "Nach nur knapp dreijähriger Bauzeit", lobte Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Der CSU-Politiker nennt die Autobahn ein "hervorragendes Beispiel" dafür, wie ÖPP künftig aussehen könnten. Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) findet zunehmend Gefallen an der Idee: "Wir müssen über neue Formen der Aufgabenteilung zwischen Staat und Privaten nachdenken", sagte er unlängst.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft schätzt den jährlichen Investitionsbedarf für die Verkehrsinfrastruktur auf vier Milliarden Euro, andere gehen von bis zu sieben Milliarden aus. Würden sie über ÖPP realisiert, müsste Schäuble keine neuen Schulden aufnehmen, da private Unternehmen den Bau vorfinanzieren. Er könnte an seiner eisernen Sparpolitik festhalten.

Das Problem ist nur: Auch die Unternehmen müssen sich das notwendige Geld am Kapitalmarkt besorgen – zu deutlich schlechteren Konditionen als der Bund. Er bekommt neues Geld derzeit quasi geschenkt. Hinzu kommt, dass solche Projekte "für Kapitalanleger eine Renditeerwartungen enthalten" müssen, räumt selbst Finanzminister Schäuble ein. Übersetzt heißt das: Für Unternehmen muss sich der Bau einer Autobahn lohnen. Auch der Bundesrechnungshof hatte kürzlich moniert, Öffentlich-Private Partnerschaft verursachten höhere Kosten.