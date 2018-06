Geberländer haben in den Grünen Klimafonds (GCF) 9,3 Milliarden Dollar eingezahlt. Dies teilte das Entwicklungsministerium in Berlin mit. Mit Geld aus dem GCF werden Projekte finanziert, die den Klimawandel verlangsamen sollen. Außerdem soll damit versucht werden, die Folgen der globalen Erwärmung in den Entwicklungsländern abzupuffern.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte, sie sei zuversichtlich, dass bis zum Jahresende weitere Geberländer in den Fonds einzahlen. Auf der UN-Klimakonferenz, die 2010 in Cancún stattfand, war beschlossen worden, dass insgesamt zehn Milliarden Dollar in den GCF eingezahlt werden sollten.

Den größten Betrag haben bisher die USA eingezahlt – mit bis zu drei Milliarden Dollar. Deutschland sagte knapp 940 Millionen Dollar (750 Millionen Euro) zu. Auf der Geberkonferenz in Berlin kündigten unter anderem Finnland, Spanien, Panama und Neuseeland an, Gelder einzuzahlen. Großbritannien gab an, 1,2 Milliarden US-Dollar bereitzustellen.

Der Fonds wird die ersten Fördermaßnahmen spätestens 2015 bewilligen, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU). "Wenn es den Menschen nicht gehen soll wie den Dinosauriern, dann muss jetzt gehandelt werden", sagte Müller. Die Naturschutzorganisation BUND mahnte: "Wird international Klimaschutz weiter verzögert, ist zu befürchten, dass am Ende das meiste Geld für Maßnahmen zur Anpassung an die schlimmen Folgen des Klimawandels ausgegeben werden."