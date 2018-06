Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht große Konjunkturrisiken. Nach Ansicht des DIW-Präsidenten Marcel Fratzscher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Europa im Jahr 2015 oder 2016 in die Rezession abgleite, sehr hoch. Hauptgrund sei die Euro-Schuldenkrise, die noch nicht überwunden sei. Hinzu kämen weitere Risiken, wie die Ukraine-Krise, die Entwicklungen im Nahen Osten und eine mögliche Bankenkrise in China. "Ich blicke mit großer Sorge auf 2015", sagte Fratzscher der Deutschen Presse-Agentur.

Fratzscher verteidigte daher die niedrigen Zinsen in der Eurozone, da diese die Konjunktur stützen würden. "Das ist schmerzvoll, aber notwendig, um der europäischen Wirtschaft eine Chance zu geben, sich zu erholen", sagte Fratzscher.



Die Europäische Zentralbank versucht mit einem niedrigen Leitzins und negativen Einlagezins, die Kreditvergabe der Banken zu erhöhen, was die Investitionen erhöhen und Arbeitsplätze schaffen würde. Allerdings ist in der Folge der Zins auf Spareinlagen, den die Banken gewähren, sehr niedrig, was sich etwa negativ auf die Altersvorsorge auswirkt.

Für Deutschland erwartet Fratzscher eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit von derzeit 2,7 Millionen auf rund drei Millionen Menschen. Es komme in Deutschland vor allem darauf an, die Investitionen zu steigern, sagte Fratzscher. "Das ist unsere Achillesferse." Hier müsse die Politik die richtigen Anreize setzen. Das angekündigte 10-Milliarden-Paket sei nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

Positiv auf die Konjunktur könnte sich hingegen der Mindestlohn auswirken, der mit Beginn des neuen Jahres gelten wird. Da dadurch Millionen Arbeitnehmer höhere Einkommen hätten, stärke der Mindestlohn die Binnennachfrage. Der private Konsum werde auch im nächsten Jahr die tragende Stütze der deutschen Wirtschaft sein. Fratzscher warnte die Regierung jedoch davor, weitere Verzerrungen im Arbeitsmarkt einzuführen.